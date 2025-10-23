Térmica no CE testa biodiesel renovável e pleiteia usina

Teste de biodiesel renovável na Termoceará / Crédito: Nathan Camelo/Ascom Sindipetro Ceará/Divulgação

A Usina Termelétrica do Ceará (Termoceará), localizada em Caucaia, que utiliza gás natural e diesel para gerar energia para o País, finalizou teste considerado bem-sucedido com biodiesel renovável. No Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a turbina da Petrobras conseguiu operar, especificamente, com biodiesel puro (B100), comprovando viabilidade técnica do produto, conforme comunicado da equipe técnica do equipamento ao O POVO.

O movimento, segundo Douglas Uchoa, dirigente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí (Sindipetro-CE/PI), ajuda a pressionar pela reativação da usina de biodiesel de Quixadá, desativada em 2016 pela Petrobras, e a fomentar o uso da térmica com energia renovável do Nordeste. Atualmente, o produto utilizado vem da Usina da Petrobras em Candeias (BA), referência nacional em biocombustíveis. Em nota após o teste, a equipe informou que ele foi realizado em uma das oito turbinas da usina e "marcou um passo histórico para a unidade e para o avanço da transição energética no Nordeste".

Isso porque o equipamento é projetado para funcionar com diesel convencional e gás, mas manteve os parâmetros normais com o biodiesel puro. Para os membros do Sindipetro-CE/PI, o fato abre caminho para a usina participar do Leilão de Reserva de Capacidade de 2026 (LRCAP 2026), promovido pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com uma nova opção de combustível além do diesel convencional. “A turbina acendeu. A Termoceará pode gerar com biodiesel. É um marco para o nosso estado e para a Petrobras, que segue avançando na busca por soluções sustentáveis e inovadoras na geração de energia”, destacou a equipe técnica da usina.

Atualmente, a Termoceará encontra-se sem contrato, mas disponível para geração em tempo real. A térmica é vista como um complemento na geração eólica e solar, especialmente ao fim da tarde, quando a produção solar diminui e a demanda de energia permanece elevada, conforme documento técnico encaminhado ao MME nas Consultas Públicas n.º 194 e 195/2025. Para os técnicos, o resultado evidencia que o equipamento pode contribuir, também a partir do diesel, para reduzir a ociosidade das fontes renováveis, otimizar o uso das hidrelétricas e garantir maior segurança e estabilidade ao sistema elétrico regional — com custo competitivo para o consumidor.

Nesta quinta-feira, 23, outro teste com essa turbina foi realizado. Isso porque o primeiro foi apenas para ver se ela conseguia acender com o biodiesel renovável. Agora, a ideia é que se a turbina consiga injetar energia no sistema integrado nacional. Como a capacidade total das oito é de 200 MW, a unitária consegue 25 MW. A partir da resposta positiva, a equipe de técnicos defende alguns pleitos. Pleitos em torno da térmica no Ceará No detalhamento dos petroleiros para a Termoceará, além da reativação da usina de Quixadá, que funcionou de 2007 a 2015, sendo desativada em 2016, há a discussão em torno do uso maior da térmica.