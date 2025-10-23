Petrobras está a postos para chegar em 25%, na mistura do biodiesel no diesel, diz Magda

Ela também argumentou que a empresa já oferta diversos produtos "cada vez mais verdes".

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reforçou na manhã desta quinta-feira, 23, que a companhia está preparada para atingir, futuramente, o nível de 25% na mistura do biodiesel no diesel. "Estamos a postos. Hoje somos capazes de fornecer um diesel com conteúdo vegetal, estável, perfeito em termos de estrutura", declarou.

Magda Chambriard participou do Fórum CNT de Debates, evento que reúne nesta quinta em Brasília (DF) autoridades públicas, empresários e especialistas em sustentabilidade. A lei do combustível do futuro, sancionada pelo governo no ano passado, prevê que a mistura de biodiesel ao óleo diesel deverá alcançar 20% até 2030 e poderá atingir 25% a partir de 2031.

O aumento do mandato é condicionado à análise de viabilidade técnica da mistura, à análise de impacto regulatório e à definição do porcentual da mistura pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Também pela manhã, a presidente da Petrobras ressaltou que a estatal está trabalhando num acordo para fornecer combustíveis renováveis durante a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30).