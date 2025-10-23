R$ 228 milhões foram aprovados a afetadas pelo tarifaço no CE

R$ 228 milhões já foram aprovados para empresas do Ceará afetadas pelo tarifaçoO montante advém do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Do total, R$ 140 milhões focam em busca de novos mercados
As empresas do Ceará afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos já tiveram R$ 228 milhões aprovados em financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 23 de outubro.
Do total liberado, R$ 88 milhões foram na linha Capital de Giro (gastos com despesas operacionais) e R$ 140 milhões na linha Giro Diversificação (busca de novos mercados).
Os recursos integram o Plano Brasil Soberano, criado especificamente para auxiliar as exportadoras prejudicadas pelas medidas de Donald Trump (Republicano).
No País, o BNDES aprovou R$ 5,3 bilhões em crédito. Foram realizadas 371 operações, sendo R$ 2,86 bilhões para despesas operacionais, R$ 2,39 bilhões para abrir novos mercados, e R$ 52,46 milhões na linha Bens de Capital.
Dos mercados, foram R$ 4,38 bilhões para a indústria de transformação, R$ 468 milhões para comércio e serviços, R$ 336 milhões para agropecuária e R$ 127 milhões para indústria extrativa.
Foram protocolados 470 pedidos de crédito, totalizando R$ 8,27 bilhões.
A previsão de demanda de crédito para a finalidade de auxílio ao tarifaço é de R$ 14,5 bilhões, segundo levantamento feito com instituições financeiras parceiras do banco.
“O BNDES mantém o compromisso de apoiar as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço. A determinação do presidente Lula é preservar os empregos e fomentar o desenvolvimento de novos mercados para as exportações prejudicadas”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.