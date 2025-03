Ceará estuda parceria público-privada para linhas de transmissão de energia

O secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, destacou a importância dos convênios para atração de data centers

Com o tema “Quando as agendas de governo impactam na iniciativa privada e vice-versa”, o secretário destacou a atração de data centers .

O Governo do Ceará estuda construir linhas de transmissão de energia por meio de parcerias público-privadas (PPPs), segundo informou o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, durante o café-debate do Lide Ceará , grupo de líderes empresariais, composto exclusivamente por fundadores.

“Estamos acompanhando e nos reunindo com todas as companhias que desejam se instalar a fim de garantir esses investimentos . Sabemos que ter data centers impõe um desafio para linhas de transmissão de energia.”

“O Ceará é um dos maiores geradores de energia do País, mas há um problema na transmissão para o Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse é um problema em todo o Brasil. Quando não há energia disponível para as empresas se instalarem, isso se torna um gargalo, podendo inviabilizar determinados negócios.”

Assim, pontuou que uma reunião já foi realizada com o Governo Federal a fim de garantir novas linhas. Também há uma deliberação do governador Elmano de Freitas (PT) para instituir parcerias público-privadas (PPPs), em caso de impossibilidade de entrada em leilões da União.

A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, também reforçou a importância de se estreitar os laços entre o público e o privado.

“Esse é um tema de responsabilidade do Governo Federal, mas, como não podemos somente aguardar sua atuação, o Governo do Estado pretende firmar uma parceria público-privada para avançar nessa área.”

Por isso, avalia que o convênio seria uma possibilidade para construir linhas de transmissão e escoar essa energia, com o intuito de torná-la um diferencial na atração de mais investimentos.

“Atualmente, as linhas de transmissão conectadas à rede básica estão praticamente sem capacidade de escoamento, ou seja, não suportam mais a entrega de grandes volumes de energia para a rede. Por isso, é necessário construir novas linhas de transmissão e, em alguns casos, até subestações para permitir a conexão com essas linhas e garantir que a energia gerada possa ser integrada ao sistema.”

“Muitas vezes a iniciativa privada vê de longe o que o governo vem fazendo. Há queixas sobre a não celeridade dos processos, mas, por outro lado, estamos distantes do desafio diário que é a gestão pública. Compreendendo a importância desse olhar apurado na metade do mandato, acredito que seja o momento de renovar essa aproximação”, explicou.

Além disso, destacou que o SIN é diferente da rede de distribuição local, que, no caso do Ceará, é gerida pela Enel e tem a função de distribuir energia internamente no Estado.

“O que estamos discutindo aqui é a conexão ao grid nacional de energia. Viabilizar esses investimentos é essencial, pois isso pode atrair bilhões de dólares em projetos, incluindo data centers e outros empreendimentos privados que poderiam se deslocar para o Ceará.”

Sobre a viabilidade do projeto estadual, Yuri Frota salienta que precisam ser observados diversos fatores, por exemplo, de como for proposto, do tamanho dessas linhas de transmissão e de onde estarão localizadas.