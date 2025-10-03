Turismo doméstico movimenta R$ 22,8 bi em 2024

Ao se considerar as preferências desses viajantes, 44,6% dos que viajaram a lazer escolheram como motivação a busca por sol e praia / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As viagens domésticas com pernoite movimentaram cerca de R$ 22,8 bilhões na economia brasileira em 2024, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo, divulgada nesta quinta-feira (2/10) pelo IBGE em parceria com o Ministério do Turismo. O montante representa um crescimento de 11,7% em relação a 2023. O gasto médio dos viajantes também aumentou, passando de R$ 1.706 para R$ 1.844, representando uma alta de 8%.