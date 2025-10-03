Turismo doméstico movimenta R$ 22,8 bi em 2024

Turismo doméstico movimenta R$ 22,8 bilhões em 2024Viagens de lazer puxam crescimento correspondendo a 39,8% das principais motivações
As viagens domésticas com pernoite movimentaram cerca de R$ 22,8 bilhões na economia brasileira em 2024, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Turismo, divulgada nesta quinta-feira (2/10) pelo IBGE em parceria com o Ministério do Turismo.
O montante representa um crescimento de 11,7% em relação a 2023. O gasto médio dos viajantes também aumentou, passando de R$ 1.706 para R$ 1.844, representando uma alta de 8%.
No ano passado, foram registradas 20,6 milhões de viagens domésticas realizadas pelos brasileiros. Desse total, 85,5% tiveram finalidade pessoal, com o lazer aparecendo como a principal motivação para esses deslocamentos, ou cerca de 39,8%; as visitas a familiares e amigos, aparecem na sequência com 32,2%.
“Esses números confirmam a força do turismo como vetor de desenvolvimento no Brasil. Cada viagem representa geração de emprego, renda e novas oportunidades para os destinos nacionais. Nosso trabalho é transformar esses dados em políticas públicas que impulsionem ainda mais o setor”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Ao se considerar as preferências desses viajantes, 44,6% dos que viajaram a lazer escolheram como motivação a busca por sol e praia. Já o segmento de cultura e gastronomia chegou a 24,4%, apresentando o maior crescimento da série histórica.
Quanto ao tempo de permanência, as viagens de 2 a 3 pernoites prevaleceram, chegando a 5,9 milhões, ou 28,7%. Contudo, o maior crescimento ocorreu entre as viagens de 6 a 7 pernoites, com alta de 9,4%. A maioria dos deslocamentos teve como origem a Região Sudeste.
