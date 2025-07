Ceará, Bahia e Maranhão são mais afetados no NE por tarifaço de Trump, diz Sudene

TRUMP anunciou tarifas de 50% para produtos brasileiros / Crédito: JIM WATSON / AFP

A imposição de tarifas de 50% para produtos brasileiros que chegam ao mercado dos Estados Unidos, confirmada pelo presidente Donald Trump, tem potencial de impactar R$ 16 bilhões em exportações do Nordeste. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conforme levantamento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), na região, Ceará, Bahia e Maranhão são os estados mais impactados com a medida, prevista para iniciar a partir de 1º de agosto.

Frutas frescas, cacau, aço e derivados de petróleo: O que sai do Nordeste para os EUA Entre os produtos exportados pelo Nordeste aos Estados Unidos destacam-se aço, frutas, pescados e calçados, que saem especialmente do Ceará, “com alta concentração em produtos com valor agregado médio, que podem perder competitividade com taxação adicional”, segundo Farias. Da Bahia, em 2025, os principais produtos exportados são: cacau, óleos, pneumáticos e frutas. O impacto mais significativo e é observado em setores como cacau (US$ 46 milhões) e pneumáticos (US$ 42 milhões). Já no Maranhão, pastas químicas e minérios são os principais produtos exportados.