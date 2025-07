Com R$ 464 mi, Sudene aprova incentivos para Ambev e mais 4 empresas no Ceará

Os contemplados vão contar com Redução de 75% e Reinvestimento de 30% do IRPJ. A que destinou maior valor no Estado foi a Ambev . São R$ 392 milhões para a modernização da unidade no município de Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com mais de 840 trabalhadores.

A Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou 21 pleitos de incentivos fiscais solicitados por projetos em oito estados. Destes, cinco empresas foram do Ceará , que lideram o aporte de investimentos, com R$ 464,7 milhões.

A Prea Empreendimentos Imobiliários LTDA, por sua vez, que aportou R$ 27 milhões ao seu projeto localizado no município de Cruz . É um hotel boutique reconhecido por oferecer uma experiência que enfatiza a valorização de produtores locais, práticas sustentáveis e conexão com a natureza.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, ressaltou o desempenho positivo do Nordeste no mercado de trabalho formal, gerando quase 46 mil novas ocupações em maio, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Já a segunda é a Carropel Carrocerias Pery Industria COM e Representações LTDA, em Caucaia. A empresa emprega 16 pessoas, com recursos de R$ 3,9 milhões.

Representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Sudene e do Consórcio Nordeste definiram novas ações para divulgar o Chamada Nordeste, que vai injetar R$ 10 bilhões nos estados da região.

As empresas, cooperativas e instituições podem participar da Chamada apresentando seus planos de negócios até o dia 15 de setembro, com foco prioritário nos seguintes temas: energia renovável, bioeconomia, hidrogênio verde, indústria automotiva e agrícola e data center verde.

Na reunião do Coriff, ficou definido uma articulação com os governadores para impulsionar a publicidade do edital, com foco nas aglomerações industriais (ação que contará com o apoio das federações de indústria), além de definir as atribuições de cada instituição que participa do projeto.

Também foi deliberada a integração da Associação Nordeste Forte como promotora da Chamada. A Associação reúne as principais representações empresariais da região Nordeste e irá organizar eventos junto aos empresários para mobilização dos projetos de investimento.

“Vamos promover encontros nos estados para divulgar e esclarecer essa Chamada, que vai acelerar o crescimento da região. Devemos reunir não só os governadores, mas as federações das indústrias, as empresas e demais atores que os governos estaduais acharem interessantes”, explicou a diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho.

A divulgação será fortalecida este mês na Bahia, Ceará e Maranhão, por meio de eventos. O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, reforçou a importância de “ampliar o conhecimento sobre o edital para que a seleção de projetos represente as necessidades regionais, impulsionando o desenvolvimento”.

A submissão de propostas para a Chamada Nordeste está em andamento desde o dia 13 de junho deste ano, com previsão de divulgação do resultado até 28 de novembro.

Os R$ 10 bilhões serão disponibilizados por meio de diversas modalidades de fomento, incluindo crédito, subvenção econômica, participação acionária e recursos não reembolsáveis (para projetos cooperativos entre empresas e instituições tecnológicas).

Estarão aptas a participar do processo seletivo as propostas de empresas brasileiras e cooperativas que atuam ou planejam realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação nos estados do Nordeste.

Companhias estrangeiras também poderão participar, desde que a submissão dos pedidos de apoio financeiro seja feita por uma organização brasileira, isoladamente ou consorciada.

