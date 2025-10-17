Impacto isenção do IR no CE: 294 mil pessoas e R$ 1,28 bilhão

BNB calcula impacto da ampliação da faixa de isenção do IR no Ceará / Crédito: Fernanda Barros/O Povo

A medida de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais tem o potencial de impactar 294 mil trabalhadores cearenses, além de retorno de R$ 1,28 bilhão no ano para a economia local. É o que mostra estudo do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do Banco do Nordeste (BNB).

A base de análise é a proposta do Governo Federal para 2026, caso o Senado a aprove. No início de outubro, passou pela Câmara dos Deputados. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Somente na área de atuação da instituição, são mais de dois milhões de famílias com uma economia mensal de R$ 360 que podem ser direcionados para compras da própria família, conforme avalia o economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira. “Essa reestruturação significativa na base de contribuintes traz repercussões relevantes tanto do ponto de vista da equidade fiscal quanto do estímulo ao consumo”, acrescentou.

No Nordeste, a isenção pode injetar R$ 8,27 bilhões na economia local. Este montante considera os R$ 4.356 retornados, por ano, pelos 1,9 milhão de trabalhadores com renda até o novo limite de isenção. Ao incluir Minas Gerais e Espírito Santo, estados que também estão na área de abrangência do BNB, são R$ 9,13 bilhões economizados, com quase 2,1 milhões de trabalhadores beneficiados pela isenção. Paulo Câmara, presidente do BNB, frisa que a proposta do Governo Federal beneficia áreas com maior concentração de rendimentos médios e baixos, sendo o caso da população instalada no semiárido.