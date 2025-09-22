Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Previdência consome mais metade orçamento federal, diz economista

Previdência já consome mais da metade do orçamento federal, diz Raul Veloso

Especialista alerta que envelhecimento populacional e fraudes pressionam sistema, que já consome 51,8% do orçamento
Os gastos da Previdência Social já representam 51,8% do orçamento da União. Em 1987, eram 19,2%, o que faz do tema o maior desafio das contas públicas brasileiras.

O alerta foi feito pelo economista Raul Veloso, PhD pela Universidade de Yale e referência nacional no tema, em entrevista ao O POVO CBN, antes de palestra que ministra nesta segunda-feira, 22, no auditório do Sebrae Ceará.

“O grande drama do País é como arcar com despesas que não podem deixar de ser feitas. A previdência sozinha já consome mais da metade do orçamento e, infelizmente, o Brasil não está se preparando da forma adequada para enfrentar esse cenário”, explicou.

Segundo Veloso, os gastos obrigatórios já representam 96,8% do orçamento da União, restando pouco espaço para investimentos. “Quando surge uma despesa incomprimível, os governantes escolhem cortar em obras para abrir espaço no orçamento. É daí que decorre a falta de infraestrutura, as pontes que caem, as estradas que cedem”, afirmou.

O economista destacou ainda a pressão demográfica. “A explicação para esse salto nos gastos é o envelhecimento populacional, que avança rapidamente”, disse.

A tendência preocupa, segundo ele, porque muitos jovens hoje rejeitam a carteira assinada e não contribuem para a Previdência, fragilizando o sistema.

Veloso também chamou atenção para o peso das fraudes. De acordo com estimativas citadas por ele, mais de 550 mil benefícios indevidos são pagos mensalmente, o que representa um rombo de cerca de R$ 14 bilhões por ano. “Há uma disputa pelos recursos e, quando a população não vê retorno, tenta se livrar de pagar. Isso fragiliza ainda mais a Previdência”, pontuou.

Apesar das dificuldades políticas, ele defende reformas que ampliem a contribuição, aumentem a idade mínima e combatam irregularidades. “Entre pagar aposentadorias ou pagar juros, é evidente que a sociedade prefere destinar os recursos à previdência. Mas precisamos de um equacionamento que não sacrifique o investimento em infraestrutura”, concluiu.

Raul Veloso participa nesta segunda, 22, da palestra “Déficit público brasileiro e previdência”, promovida pela Academia Cearense de Economia e pelo Sebrae Ceará, às 17h, no auditório da instituição (Rua Monsenhor Tabosa, 777).

