Previdência consome mais metade orçamento federal, diz economista

Raul Veloso destaca impacto da Previdência nas contas públicas durante entrevista em Fortaleza / Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA

Os gastos da Previdência Social já representam 51,8% do orçamento da União. Em 1987, eram 19,2%, o que faz do tema o maior desafio das contas públicas brasileiras. O alerta foi feito pelo economista Raul Veloso, PhD pela Universidade de Yale e referência nacional no tema, em entrevista ao O POVO CBN, antes de palestra que ministra nesta segunda-feira, 22, no auditório do Sebrae Ceará.



Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “O grande drama do País é como arcar com despesas que não podem deixar de ser feitas. A previdência sozinha já consome mais da metade do orçamento e, infelizmente, o Brasil não está se preparando da forma adequada para enfrentar esse cenário”, explicou.

Segundo Veloso, os gastos obrigatórios já representam 96,8% do orçamento da União, restando pouco espaço para investimentos. “Quando surge uma despesa incomprimível, os governantes escolhem cortar em obras para abrir espaço no orçamento. É daí que decorre a falta de infraestrutura, as pontes que caem, as estradas que cedem”, afirmou.

O economista destacou ainda a pressão demográfica. “A explicação para esse salto nos gastos é o envelhecimento populacional, que avança rapidamente”, disse.