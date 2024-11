Decon autua loja da Mix Mateus em Itapipoca por divergência de preços entre caixa e prateleira

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de Maracanaú (Decon Maracanaú) autuou o supermercado Mix Mateus em Itapipoca, por comercializar produtos com divergência de preços entre o anunciado na prateleira e o cobrado nos caixas, além da ausência do livro de reclamações do consumidor.

Outros exemplos citados, foram o de uma marca de absorvente que estava sendo apresentada a R$ 2,59 na prateleira e quando se chegava no caixa o preço era de R$ 2,75. Já uma marca de pão de forma estava sendo anunciado por R$ 7,39 na prateleira e no caixa era cobrado R$ 7,99.

De acordo com o MPCE, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), “a oferta de produtos divergentes no interior do supermercado constitui publicidade enganosa”. O estabelecimento tem até 20 dias para apresentar defesa junto ao órgão fiscalizador.