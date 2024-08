Posto de combustível clandestino é interditado pelo Decon em Boa Viagem

Local funcionava sem autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) no distrito de Ibuaçu

Um posto de gasolina, que funcionava no município de Boa Viagem (a 217 km de Fortaleza) sem a autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP), foi interditado por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O posto ficava no distrito de Ibuaçu,a cerca de 55 km da sede do município. Segundo o MPCE, a fiscalização ocorreu a partir de uma denúncia anônima feita ao órgão.

Nela, o Decon-CE “constatou uma série de violações aos direitos do consumidor, como o direito à informação e à segurança. Isso porque, sem a documentação necessária para atuar de forma legal, o estabelecimento não passa por qualquer averiguação da ANP acerca das condições para atender ao público em conformidade com as normas vigentes no tocante à comercialização de combustíveis”.