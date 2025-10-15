Jornalista do O POVO é homenageada na Assembleia

Irna Cavalcante foi uma das homenageadas pela Assembleia Legislativa e pelo Corecon Ceará por seu trabalho na disseminação da informação econômica / Crédito: Marco Moura/Corecon-CE

A jornalista Irna Cavalcante, editora-adjunta de Economia do O POVO e colunista da rádio O POVO CBN, foi homenageada nesta quarta-feira, 15, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), por contribuir para a disseminação de informações econômicas no Estado, em sessão solene realizada em parceria com o Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE). A solenidade, onde foi feita a homenagem, celebra o Dia do Economista. Segundo o Corecon, o nome da profissional foi um dos escolhidos por ela ter contribuído "para a disseminação e informação, ajudando a escrita e a linguagem, além de formar cidadãos críticos através do seu histórico de realizações profissionais".

Jornalista do O POVO está entre os 100 +Admirados do Brasil "Um dos grandes desafios do jornalismo econômico é conseguir traduzir as informações, com precisão, para todos os públicos. E isso não seria possível se não fossem os economistas, os grandes homenageados desta noite. Então é com muita honra que recebo esse reconhecimento junto a tantas personalidades que muito contribuem para o desenvolvimento do Estado e do País", disse Irna Cavalcante. Em seu discurso, o presidente do Corecon-CE, Wandemberg Almeida, destacou a importância dos profissionais de imprensa, “que transmitem a informação econômica de uma maneira leve, sem recorrer ao economês, mas a gente percebe quando lê os textos que eles chegam realmente na população e ela entende o nosso linguajar”. Também foram homenageados os economistas Domingos Gomes de Aguiar Filho, Gaudêncio de Gonçalves Lucena, Heitor Rodrigo Pereira Freire, Tufi Daher Filho, Firmo Fernandes de Castro, Eldair Melo Mesquita Filho, Francisco Roberto Dias de Freitas e Antônio Luiz Abreu Dantas, Eliane Brasil além dos jornalistas Átila Varela, do Grupo O Otimista, e Lygia Azevedo, do Sistema Verdes Mares.

A cerimônia reuniu parlamentares, representantes da classe econômica, autoridades e profissionais da imprensa, e segundo o Corecon-CE, consolida-se “como um momento de reconhecimento ao papel dos economistas e comunicadores na análise, debate e difusão de informações de relevância social e econômica”.

Saiba quem é a jornalista Irna Cavalcante Irna Cavalcante é editora-adjunta de Economia do O POVO. Também é apresentadora do quadro Guia Econômico na rádio O POVO/CBN e do programa de TV Guia Econômico veiculado semanalmente no canal FDR e na TV O POVO. Com 20 anos de experiência em redação, Irna integra o time do Grupo de Comunicação O POVO desde 2015, onde já atuou como repórter, repórter especial e editora, sempre com foco em Economia.

Ao longo da carreira, recebeu diversos prêmios nacionais e regionais de jornalismo econômico, incluindo o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, o Prêmio BNB de Jornalismo, o Prêmio GS1, Abear, Abecip, CDL de Comunicação, entre outros. Também foi reconhecida com menção honrosa na categoria jornalismo de soluções no Prêmio Roche de Periodismo 2021. Na premiação, que contou com supervisão técnica da Fundação Gabo, concorreram reportagens de toda América Latina, Espanha e Portugal. Passou dez anos no Grupo O Liberal (2005-2015), em Belém (PA), onde chegou ao cargo de repórter especial. Lá, conquistou o Prêmio Fiepa de Jornalismo, de Repórter do Ano, concedido pela Federação das Indústrias do Pará (Fiepa).