Jornalista do O POVO está entre os 100 +Admirados do Brasil

Entre os classificados estão profissionais de todas as regiões e de praticamente todas as plataformas editoriais (televisão, rádio, jornal, revista, web) que trabalham com texto e imagem.

Demitri Túlio , editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO , está entre os profissionais na premiação dos +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025 . Ao todo foram mais de 2.300 indicados de todo o Brasil.

Esta é a terceira edição do prêmio 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros, uma organização do Jornalistas&Cia em parceria com o Portal dos Jornalistas, que tem o objetivo de reconhecer os profissionais mais respeitados e influentes da imprensa nacional.

Além da seleção dos 100 +Admirados, esta etapa também definirá os 10 jornalistas mais votados de 2025 e os cinco destaques regionais, representando diferentes áreas do País.

Demitri Túlio é editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO, além de ser cronista da Casa. É vencedor de mais de 40 prêmios de Jornalismo, entre eles Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), Embratel, Vladimir Herzog e seis prêmios Esso. Também é autor de teatro e de literatura infantil, com mais de 10 publicações.

Além de Demitri, outras duas jornalistas do O POVO estiveram selecionadas entre os mais de 2 mil indicados ao prêmio 100 +Admirados do Brasil. Irna Cavalcante, editora-adjunta da editoria de Economia, e Karyne Lane, repórter do O POVO+, foram selecionados entre mais de 2.300 indicados de todo o Brasil.