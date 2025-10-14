Uece e Dell abrem inscrições para programa de ensino digital com 3 mil vagas

Certificados serão emitidos até 60 dias úteis após a conclusão do curso / Crédito: FABIO LIMA

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Dell (Lead), em parceria com a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), estão com inscrições abertas para o Programa Gratuito de Ensino Digital. Ao todo são ofertadas 3 mil vagas em cursos online de qualificação profissional. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 6 de novembro e deve ser feita exclusivamente pela internet.

As formações serão ofertadas de forma virtual, por meio da plataforma Dell Accessible Learning (DAL). Os inscritos receberão, no e-mail cadastrado no momento da inscrição, as orientações para confirmação da matrícula e início das atividades na plataforma DAL. Cada participante poderá se inscrever em até dois cursos. Confira os cursos ofertados e a carga horária! Informática – Informática Prática (50h)

– Introdução a Aplicativos On-line do Google (50h)

– Recursos Básicos do Microsoft Excel (15h)

– Power BI para Educação (10h)

– Inteligência Artificial para Educação I (10h)

– Inteligência Artificial para Educação II: Potencializando Métodos e Ferramentas (10h)

– Inteligência Artificial para Estudos Criativos (10h)

Ciência de Dados – Introdução à Python (36h)

– Visão Analítica de Dados (25h)

– Visualização de Dados (40h) Desenvolvimento de Sistemas – Introdução à Lógica de Programação (70h)

– Desenvolvimento de Sites – HTML e CSS (20h)

– Metodologias Ágeis para Desenvolvimento de Software (25h) Idiomas – Inglês Básico 1 com Ênfase em Tecnologia da Informação (77h)

– Inglês Básico 2 com Ênfase em Tecnologia da Informação (100h)

– Inglês Básico com Ênfase em Tecnologia da Informação (40h)

– Inglês Intermediário 1 com Ênfase em Tecnologia da Informação (88h)