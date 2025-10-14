Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uece e Dell abrem inscrições para programa de ensino digital com 3 mil vagas

Oportunidade é para cursos online e inscrições são gratuitas e seguem até o dia 6 de novembro
Autor Adriano Queiroz
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Dell (Lead), em parceria com a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), estão com inscrições abertas para o Programa Gratuito de Ensino Digital.

Ao todo são ofertadas 3 mil vagas em cursos online de qualificação profissional. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 6 de novembro e deve ser feita exclusivamente pela internet.

O programa tem como objetivo promover inclusão digital e capacitação profissional gratuita para diversos públicos.

Entre os grupos prioritários estão adultos em busca de qualificação, trabalhadores informais, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência (PcD), estudantes do ensino médio, professores da rede pública e moradores de áreas periféricas em situação de vulnerabilidade social.

Os certificados serão emitidos até 60 dias úteis após a conclusão do curso e disponibilizados para download diretamente na plataforma. Não serão emitidas declarações de participação.

As formações serão ofertadas de forma virtual, por meio da plataforma Dell Accessible Learning (DAL). Os inscritos receberão, no e-mail cadastrado no momento da inscrição, as orientações para confirmação da matrícula e início das atividades na plataforma DAL.

Cada participante poderá se inscrever em até dois cursos.

Confira os cursos ofertados e a carga horária!

Informática

– Informática Prática (50h)
– Introdução a Aplicativos On-line do Google (50h)
– Recursos Básicos do Microsoft Excel (15h)
– Power BI para Educação (10h)
– Inteligência Artificial para Educação I (10h)
– Inteligência Artificial para Educação II: Potencializando Métodos e Ferramentas (10h)
– Inteligência Artificial para Estudos Criativos (10h)

Ciência de Dados

– Introdução à Python (36h)
– Visão Analítica de Dados (25h)
– Visualização de Dados (40h)

Desenvolvimento de Sistemas

– Introdução à Lógica de Programação (70h)
– Desenvolvimento de Sites – HTML e CSS (20h)
– Metodologias Ágeis para Desenvolvimento de Software (25h)

Idiomas

– Inglês Básico 1 com Ênfase em Tecnologia da Informação (77h)
– Inglês Básico 2 com Ênfase em Tecnologia da Informação (100h)
– Inglês Básico com Ênfase em Tecnologia da Informação (40h)
– Inglês Intermediário 1 com Ênfase em Tecnologia da Informação (88h)

Desenvolvimento de Pessoas

– Atendimento ao Cliente (88h)
– Comunicação Corporativa (25h)
Suporte Técnico

– Suporte Técnico em Tecnologia da Informação (100h)

