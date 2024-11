Estado do Ceará obtém nota Capag A pela 1ª vez na história

O anúncio do recebimento do chamado Capag A foi feito ontem à noite pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo secretário da Fazenda do Ceará, Fabrizio Gomes, em vídeo e publicação de texto feitos nas redes sociais.

O Estado do Ceará obteve pela primeira vez em sua história a nota A, em avaliação sobre a Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), feita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vinculado ao Ministério da Fazenda.

Conforme escreveu o governador, a obtenção da Capag A, “demonstra o equilíbrio nas contas públicas, com transparência nos dados, e comprova que o Governo do Estado conta com recursos suficientes em caixa para cumprir com as suas obrigações financeiras, realizar investimentos e levar cada vez mais qualidade de vida ao povo cearense”, acrescentando que as políticas fiscais adotaram geram “mais serviços públicos e oportunidade de emprego e renda”.

“Com as contas equilibradas, poderemos continuar investindo em mais escolas, rodovias, unidades de saúde e em tantas outras políticas públicas prioritárias”, concluiu Elmano no texto. Já no vídeo gravado ao lado do secretário da Fazenda, Elmano lembrou ainda que o Estado investiu praticamente R$ 3 bilhões no acumulado do ano, com a previsão de chegar aos R$ 3,5 bilhões até o fim de 2024.

Por sua vez, Fabrízio Gomes, detalhou que “a nota é baseada em três indicadores: poupança corrente, que é gastar menos do que arrecada. O outro indicador é o endividamento que é baixo e o outro é dinheiro no caixa, é a liquidez. Com essa liquidez que a gente consegue fazer todos esses investimentos em prol da sociedade cearense.