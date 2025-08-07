Empréstimo de R$ 860 milhões para o Governo do Ceará é aprovado na Assembleia

O financiamento é voltado para despesas nas áreas de educação, saúde e transporte, além de investimentos em infraestruturas integrantes do Plano Plurianual (2024-2027)

Foram 28 votos favoráveis, sendo 14 em Plenário virtual e 14 em físico, e oito contrários. Agora a matéria vai para sanção do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que retorna de Brasília.

A Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovou, em votação nominal no Plenário, nesta quinta-feira, 7 de agosto, o Projeto de lei 50/2025, que autoriza o Governo do Ceará a contratar uma operação de crédito de até R$ 860,8 milhões com o Banco do Brasil, com garantia da União.

A matéria entrou em pedido de urgência na quarta-feira, 6, e passou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) ainda nesta quinta.

O montante, segundo o governo, será voltado para o financiamento de despesas nas áreas de educação, saúde e transporte, além de demais investimentos em infraestruturas integrantes do Plano Plurianual (2024-2027) (PPA).

No pedido do empréstimo, encaminhado no dia 30 de julho, o Governo do Estado informou que a “proposta constitui uma medida planejada, responsável e aliada à capacidade fiscal do Estado, observando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e os demais critérios de endividamento definidos pela legislação vigente”.

O texto governamental ainda frisa que a medida é considerada fiscalmente responsável e estratégica para o desenvolvimento regional.