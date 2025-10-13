Grupo Aço Cearense seleciona motoristas com habilitação D e E para atuar em Caucaia

O Grupo Aço Cearense está selecionando motoristas com habilitação nas categorias D e E para atuarem em Caucaia. As vagas são voltadas para mulheres e pessoas com deficiência (PcD) em uma ação afirmativa e de contratação imediata. Quem quiser participar do processo seletivo deve acessar o site do Grupo Aço Cearense, no endereço eletrônico www.grupoacocearense.com.br , clicar na aba “Contatos” e em seguida acessar o "Trabalhe Conosco".

Depois é só clicar na vaga desejada e realizar a inscrição. Os requisitos para todas as vagas podem ser consultados no próprio site.



Segundo informe do grupo, que tem atuação também no Pará e em Tocantins, “os currículos dos candidatos passarão por triagem de acordo com os requisitos mencionados nas vagas. Os perfis com maior aderência para as oportunidades de trabalho serão contatados para o processo seletivo e seguirão para as próximas etapas do processo, que terá testes, entrevistas e exames médicos. Todas as etapas de seleção são eliminatórias”.



Quem quiser saber mais informações pode ligar para o número (85) 4011-1333 ou acessar os seguintes endereços:



- Site: www.grupoacocearense.com.br

- YouTube: www.youtube.com/grupoacocearense

- Linkedin: www.linkedin.com/company/grupo-a%C3%A7o-cearense/posts/?feedView=all

- Instagram: www.instagram.com/grupoacocearense

- Facebook: www.facebook.com/grupoacocearense



