Aço Cearense Industrial abre vagas para mulheres e pessoas com deficiência; confira

As pessoas interessadas podem realizar inscrição no site do Grupo Aço Cearense. Crédito: Vinicius Cazelatto/Aço Cearense

A seleção inicia com análise dos currículos por meio de triagem de acordo com os requisitos das vagas. As pessoas selecionadas serão contatadas e seguirão para as próximas fases do processo seletivo. Testes, entrevistas e exames médicos são algumas das etapas de seleção, todas com caráter eliminatório.