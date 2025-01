Aço Cearense e Senai Ceará selecionam startups de tecnologia

Startups tecnológicas podem participar da iniciativa. / Crédito: DC Studio/Freepik

Na busca por soluções para aumentar a efetividade e a competitividade da produção industrial, o Grupo Aço Cearense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Ceará (Senai Ceará) anunciaram oportunidades para startups tecnológicas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Veja como se inscrever e o cronograma abaixo.

As inscrições da 2ª chamada do Open Innovation, vinculado ao Programa Inovar, busca conectar as empresas à indústria do aço no Estado, gerando conexões com outras instituições a nível nacional, a partir de dois desafios.

O foco é a otimização de processos, a redução de custos e as práticas sustentáveis, a fim de incentivar o crescimento econômico e a competitividade da indústria. As oportunidades são voltadas a instituições do Brasil. As startups interessadas, cuja base é tecnológica, poderão agregar valor na Prova de Conceito (POC) junto às equipes da Aço Cearense, conforme anunciou o comunicado da empresa. Segundo o gerente de inovação do Grupo, Henrique Pereira, a cultura de inovação sugere o encorajamento de ações internas e externas, a exemplo do intraempreendedorismo e da inovação aberta, respectivamente.