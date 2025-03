Instituto Aço Cearense promove cursos de tecnologia

Luciana Rabelo, coordenadora do Instituto, fala mais sobre a iniciativa: “Nosso objetivo é contribuir para o futuro desses jovens, ajudando a evitar que entrem no mundo da criminalidade e em situações semelhantes. Além disso, os alunos que mais se destacarem na jornada da Faculdade Jovem, terão a oportunidade de concorrer a uma bolsa de estudos oferecida pela NASA, nos Estados Unidos”.

As aulas iniciaram em 11 de março, com abordagem na tecnologia. A capacitação será ministrada pela Faculdade Jovem e será voltada para jovens com faixa etária de 13 a 18 anos, residentes dos bairros Mestre Antônio, Barra Nova e Camurupim, localizados em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Para participar "(...) o primeiro passo é fazer um cadastro na secretaria da Escola de Campeões (localizada na Rua Raimundo Nonato Alexandre, 1273, Camurupim, Caucaia). Em seguida o solicitante passa por uma capacitação de três meses, onde ele terá a oportunidade de participar de aulas de português, matemática, inglês e cursos profissionalizantes por meio de uma plataforma. Após esse período, o estudante estará apto a avançar para a próxima etapa, realizando uma prova e, caso aprovado, ingressar no curso de tecnologia. Atualmente, temos uma turma formada por 50 jovens que passarão por essa triagem até chegar a faculdade. Também temos previsto a seleção de uma nova turma para o mês de julho deste ano", destaca Luciana.

Em 2024 o Instituto Aço Cearense declara investimento de mais de R$ 3.800.00,00 em ações, projetos e campanhas realizadas para 73 instituições. As iniciativas impactaram cerca de 200.400 pessoas. Desde a sua fundação, já foram investidos mais de R$ 35 milhões em 355 instituições, totalizando mais de 750 mil pessoas beneficiadas nos estados do Ceará, Pará e Tocantins, o que reforça seu compromisso em busca de criar um ambiente que opere de acordo com as boas práticas ambientais, sociais e de governança.

Uma das parcerias de impacto foi com o ecossistema de desenvolvimento social Gerando Falcões e o Instituto Pensando Bem, para a realização do Projeto Favela 3D (digital, digna e desenvolvida), em Fortaleza-CE.