Concursos no Ceará: Veja vaga com salário de R$ 14,4 mil

Veja as oportunidades e as remunerações mapeadas pelo O POVO. Cargos disponíveis são para concorrências de nível municipal, estadual e nacional

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 14,4 mil .

Dez oportunidades de certames estão com inscrições abertas para candidatos a ingressar no serviço público. São quase 1,6 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

Na esfera estadual, destaque para os últimos dias de inscrição para seleção de professor substituto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), no Campus de Maranguape, disponível até 17 de outubro.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições são gratuitas no site . A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

A remuneração mensal básica é de R$ 4.326,60, com possibilidade de acréscimo de R$ 1.622,47 de retribuição por titulação de mestrado, de R$ 3.731,69 para doutorado, além de R$ 1 mil de auxílio-alimentação para todos os cargos.

São quatro áreas de atuação: Comunicação e Cultura, Contabilidade Governamental, Genética e Melhoramento Vegetal e Moda. Para concorrer, é necessário possuir título de mestrado ou doutorado, exceto na última das áreas.

A Universidade Federal do Cariri (Urca) está com processo seletivo para preencher quatro vagas de professor substituto, para atuação no Campus Juazeiro do Norte.

A oportunidade é destinada a candidatos de nível superior. A carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração mensal a partir de R$ 3.412,63.

O IFCE está com processo seletivo para preencher uma vaga de professor substituto na área de Ciência da Computação, para atuação no Campus de Maranguape.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de outubro no site da UFCA , com taxa de inscrição que varia entre R$ 133 e R$ 174.

As inscrições estão disponíveis no site da instituição, com valor de inscrição de R$ 150. O prazo segue aberto até o dia 17 de outubro.

Companhia Docas do Ceará (45 vagas)

A Companhia Docas do Ceará (CDC) está com inscrições abertas para concurso público com o objetivo de preencher diversas vagas imediatas e de formação de cadastro de reserva.

O edital destina oportunidades para o cargo de Analista Portuário, em diferentes áreas de atuação. A remuneração mensal prevista varia de R$ 8.458,87 a R$ 14.429,02.

As inscrições começaram no dia 3 de outubro e seguem até o dia 17 de outubro, por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento (Iade) da Universidade Vale do Acaraú (UVA) - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição é de R$ 120.

Câmara de Forquilha (5 vagas)

A Câmara de Forquilha (a 216 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para concurso público com o objetivo de preencher cinco vagas imediatas, além de dez vagas para cadastro de reserva em diversos cargos.

O edital destina as oportunidades para candidatos dos níveis fundamental, médio e superior. A remuneração mensal prevista varia de R$ 1.518 a R$ 2.477 e a carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições estão disponíveis até o dia 26 de outubro, por meio do site da banca organizadora, o Consulpam Consultoria - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 140, a depender do cargo.

Prefeitura de Beberibe (305 vagas)

A Prefeitura de Beberibe reabriu as inscrições de quatro editais de concursos públicos que somam 305 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

A reabertura das inscrições segue ativa até o dia 19 de outubro, por meio de site. A banca organizadora é o Instituto Consulpam. As taxas de inscrição variam conforme a vaga, de R$ 68 a R$ 148.

As remunerações variam de R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83, para cargas horárias de 30 e 40 horas semanais.

Confira as oportunidades disponíveis, conforme o edital:

Edital Nº 01/2025: Auxiliar de Administração (23 Vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (50 Vagas); Guarda Patrimonial (20 Vagas); Agente de Alimentação Escolar (25 Vagas); Motorista Escolar (5 Vagas); Agente de Defesa Civil (2 Vagas); Auxiliar de Farmácia (3 Vagas); Auxiliar Pedagógico (22 Vagas); Cadastrador Imobiliário (3 Vagas); Fiscal de Obras e Posturas (6 Vagas); Guarda-Vidas (6 Vagas); Secretário Escolar (6 Vagas); Técnico em Edificações (3 Vagas); Técnico de Enfermagem (10 Vagas); Técnico de Informática (3 Vagas); Orientador Social (5 Vagas); Técnico Em Saúde Bucal (6 Vagas); Assistente Social (8 Vagas); Cirurgião Dentista (9 Vagas); Enfermeiro (7 Vagas); Farmacêutico (2 Vagas); Fisioterapeuta (4 Vagas); Fonoaudiólogo (4 Vagas); Nutricionista (3 Vagas); Psicólogo (10 Vagas); Terapeuta Ocupacional (3 Vagas); Médico Veterinário (1 Vaga); Analista Ambiental (2 Vagas); Turismólogo (1 Vaga); Fiscal Ambiental (3 Vagas).

Prefeitura de Martinópole (148 vagas)

Estão abertas as inscrições de concurso público com 148 vagas para a Prefeitura de Martinópole. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

A remuneração mensal das vagas varia de R$ 1.518 a R$ 4.236. As cargas horárias das funções variam de 20 a 40 horas semanais.

A banca organizadora é a Universidade Patativa. As inscrições seguem abertas até 26 de outubro e devem ser realizadas online, com taxa de inscrições que variam de R$ 80 a R$ 150.



Prefeitura de Mauriti (136 vagas)

Foi confirmado pela Prefeitura de Mauriti (a 513 km de Fortaleza) a abertura de um novo concurso público. São 136 vagas e cadastro de reserva para diversas funções.

O certame é voltado a candidatos de nível médio e superior. A jornada de trabalho varia entre 20 horas e 40 horas semanais. As remunerações vão de R$ 1.518 a R$ 5.536,91 mensais.

O período de inscrições inicia na quinta-feira, 25 de setembro, e segue até o dia 16 de outubro.

A banca organizadora é a Universidade Regional do Cariri (Urca) e o valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, de R$ 150 a R$ 220. Mais informações no site da Urca.

Veja as vagas disponibilizadas no concurso público:

Área de educação

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (40 Vagas)

Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (3 Vagas)

Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)

História Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)

Letras Inglês Anos Finais do Ensino Fundamental (2 Vagas)

Letras Português Anos Finais do Ensino Fundamental (8 Vagas)

Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (6 Vagas)

Educador Físico (2 Vagas)

Educador Social (1 Vaga)

Farmacêutico (2 Vagas)

Fisioterapeuta (8 Vagas)

Fonoaudiólogo (4 Vagas)

Médico Psiquiatra (2 Vagas)

Médico Veterinário (2 Vagas)

Nutricionista (2 Vagas)

Odontólogo (8 Vagas)

Procurador Jurídico (2 Vagas)

Psicólogo (2 Vagas)

Terapeuta Ocupacional (4 Vagas)

Enfermeiro (8 Vagas)

Técnico em Enfermagem (5 Vagas)

Técnico em Saúde Bucal (4 Vagas)

Assistente Social (1 Vaga)

Auditor Fiscal (1 Vaga)

Analista Ambiental (1 Vaga)

Agente de Trânsito (6 Vagas)

Fiscal de Tributos (3 Vagas)

Vigilante Ambiental (2 Vagas)

Técnico Ambiental (1 Vaga)



E mais: A Prefeitura de Mauriti também comunicou que está com processo seletivo com inscrições abertas até 13 de outubro. O objetivo é preencher uma vaga para o cargo de coordenador do Polo de Apoio Presencial UAB, além de formar cadastro de reserva.

A vaga é voltada a candidatos de nível superior, com pelo menos um ano de experiência no magistério, residência no município e já ter atuado como professor da educação básica. A seleção acontecerá por meio de análise curricular e entrevista.

A jornada de trabalho da vaga é de 20 horas semanais, com bolsa mensal de R$ 1.550. As inscrições são presenciais, na sede da Secretaria Municipal de Educação (Rua Maria Raimunda, s/n - bairro Bela Vista), das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h.

Prefeitura de Ipaumirim (75 vagas)

A Prefeitura de Ipaumirim (a 432 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para concurso público com 75 vagas imediatas e 150 para formação de cadastro de reservas.

A remuneração mensal prevista varia de R$ 1.520 a R$ 8.308,36 em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições estão disponíveis até o dia 19 de outubro, por meio do site da banca organizadora, a Universidade Patativa - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 150, a depender do cargo.

Prefeitura de Poranga (22 vagas)

A Prefeitura de Poranga (a 251 km de Fortaleza) oferece um total de 22 vagas para Guarda Civil Municipal, sendo 7 vagas imediatas, distribuídas em ampla concorrência, vagas para mulheres, vagas para pessoas negras e PcD. Além disso, haverá 15 vagas para cadastro reserva.

A carga horária será de até 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.618.

Para concorrer ao cargo de Guarda Civil Municipal de Poranga, o candidato deve possuir ensino médio completo e apresentar carteira nacional de habilitação nas categorias A e B, comprovada no ato da nomeação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam, até o dia 23 de outubro de 2025.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

