Siará tech Summit: da oportunidade à pluralidade

Siará Tech Summit e Feira do Empreendedor ofereceram 500 horas de capacitação / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Siará Tech Summit e a Feira do Empreendedor 2025 chegaram ao fim nessa sexta-feira, 10. E uma palavra mostrou, de forma bem didática, a funcionalidade originada pela junção dos dois eventos: inovação. Realizados, ambos, durante os últimos 3 dias, foi organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de tal forma que oportunizou acesso a mais de 500 expositores, 500 horas de capacitação e diversos palcos temáticos.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os temas discutidos compõem um largo espectro, porque tecnologia já não mais é compreendida como um conjunto de ferramentas, códigos e aplicativos audazes. Tecnologia foi inserida em todas as áreas, trazendo um certo cansaço pelo excesso, e abrindo espaço para a inovação – essa sim, nosso maior desafio de implementação tamanha a intersecção com outros conhecimentos. “A tecnologia faz um papel de tecitura das soluções e expectativas para vários problemas que o setor da saúde apresenta. Mas pensar de forma inovadora muitas vezes é encontrar uma forma de mudar um procedimento, ou conscientizar uma equipe a acompanhar um dado já informatizado”, diz Herbert Lobo, fundador e CEO do IGC, uma Organização Social que trabalha para modernizar saúde pública por meio da tecnologia.

Nova economia

O estande do O POVO, onde ocorreu a conversa com o CEO, recebeu diversos convidados e convidadas para um bate-papo com os colunistas. Mercado, futurismo, games, saúde mental, descentralização formativa, pluralidade de oportunidades, turismo e inovação, empreendedorismo juvenil, temas que ultrapassam o estúdio montado exclusivamente para o evento, saem da abrangência da capital e pluralizam as oportunidades em todo o estado do Ceará. O Siará Tech Summit se apresenta como o “maior evento de inovação com identidade cearense”. E essa identidade cearense é fundamental para desafiarmos nossas deficiências econômicas históricas. A Diretora da UFC de Quixadá, Andréia Libório, ratificou essa abordagem em sua palestra cujo tema era Empreendedorismo no Sertão Central. A Professora mostrou ações da Universidade, já com resultados claros e que começam a transformar o cenário socioeconômico da região.