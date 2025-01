Americanas encerra atividade de mais uma unidade em Fortaleza; entenda

A loja deixou de funcionar na última sexta-feira, 24 / Crédito: Reprodução/ Street View

Em recuperação judicial desde 2023, a varejista brasileira Americanas encerrou as atividades de sua unidade no Montese. A loja em questão é na Avenida Professor Gomes de Matos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O estabelecimento fechou na última sexta-feira, 24. Questionada pelo O POVO, a empresa informou que “o processo de abertura e fechamento de lojas faz parte do curso normal do varejo”, e está em consonância com seu plano de transformação, que “prevê ajustes de curto e médio prazos, com foco na rentabilidade e otimização do negócio”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, ela comentou que os consumidores podem se dirigir à unidade mais próxima, localizada no shopping Parangaba na Rua Germano Franck, que fica a mais de dois quilômetros de distância, além do site e do aplicativo.