Ceará aposta em colaboração para fortalecer inovação

André Filipe Dummar comandou a roda de conversa com a Associação Cearense de Inovação no Siara Tech Summit / Crédito: AURÉLIO ALVES

“O que a gente faz bem? O que não faz bem? E o que efetivamente poderiam ser propostas de iniciativas?”

Com essas três perguntas, o diretor de Estratégia Digital do Grupo de Comunicação O POVO, André Filipe Dummar, abriu a roda de conversa “Ecossistema de Inovação do Ceará: Futuro em Movimento”, realizada dentro da programação do Siará Tech Summit. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O evento que ocorre simultaneamente à Feira do Empreendedor, no Centro de Eventos, em Fortaleza, reuniu empreendedores, investidores e representantes dos setores público e privado em torno de um diagnóstico sobre o atual momento da inovação cearense — um movimento que, segundo os participantes, precisa consolidar a transição do circunstancial para o sistêmico.



“A essência da inovação é sobre pessoas. Quando temos essa clareza, conseguimos entender que existem vários caminhos possíveis — mas é muito importante com quem você vai trilhar esses caminhos”, afirmou.

Segundo Samya, o principal desafio não está na falta de estrutura, mas na dificuldade de convergência. Ela comparou o ecossistema a um feixe de luz: “Para que a energia seja tão potente a ponto de se transformar em laser, ela precisa ser colimada. Ou seja, tudo precisa convergir em uma direção.”

A ACI, fundada há três anos, nasceu de um movimento espontâneo entre empreendedores e hubs locais que buscavam evitar a sobreposição de ações. Hoje, a entidade articula a “tríplice hélice” da inovação: a união entre universidades, governo e iniciativa privada.



Entre os parceiros, estão Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade do Estado do Ceará (Uece), Universidade de Fortaleza (Unifor) e Instituto Federal do Ceará (IFCE), além de instituições do sistema S, como Sebrae, Senac, Senai e Sesi. A associação também mapeou 33 iniciativas de inovação fora de Fortaleza, abrangendo polos no Cariri, Sobral e Jaguaribe, em um esforço para interiorizar e descentralizar o ecossistema de inovação cearense.

Fomento, restrição de capital e negócios de impacto

Um dos pontos mais sensíveis do ecossistema de inovação é o fomento financeiro. A escassez de capital para startups e pequenas empresas foi citada como obstáculo ao amadurecimento do setor. A busca por mecanismos de investimento e fundos estruturados foi apontada como prioridade, não apenas para impulsionar negócios, mas também para gerar impacto social.



“Temos todos os elementos envolvidos, mas é preciso alguém para entrar com os recursos”, resumiu André Filipe Dummar.

Samya reconheceu que a ACI ainda vive uma fase de estruturação e amadurecimento, mas destacou o ingresso na Coalizão pelo Impacto, grupo nacional que une empreendedores e investidores comprometidos com o desenvolvimento sustentável.

“Fazer parte dessa coalizão foi um presente, porque trouxe metodologia, conexões e um olhar coletivo. É o tipo de movimento que ajuda a deixar de lado visões fragmentadas e pensar o Ceará como um ecossistema coeso”, disse.

