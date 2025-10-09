Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará aposta em colaboração para fortalecer inovação

Roda de conversa no Siará Tech Summit 2025 discute desafios do ecossistema cearense e destaca a inovação como força coletiva e cultural
Mariah Salvatore
Mariah Salvatore
“O que a gente faz bem? O que não faz bem? E o que efetivamente poderiam ser propostas de iniciativas?”
Com essas três perguntas, o diretor de Estratégia Digital do Grupo de Comunicação O POVO, André Filipe Dummar, abriu a roda de conversa “Ecossistema de Inovação do Ceará: Futuro em Movimento”, realizada dentro da programação do Siará Tech Summit.

O evento que ocorre simultaneamente à Feira do Empreendedor, no Centro de Eventos, em Fortaleza, reuniu empreendedores, investidores e representantes dos setores público e privado em torno de um diagnóstico sobre o atual momento da inovação cearense — um movimento que, segundo os participantes, precisa consolidar a transição do circunstancial para o sistêmico.

“Eu sempre achei que o coletivo é maior do que o individual”, disse André Filipe, ao defender que a inovação não se resume à tecnologia, mas a um modo de pensar que exige cooperação e propósito comum. Em seguida, lançou uma provocação que se tornou recorrente entre os participantes: “A tecnologia não é o futuro do presente”.

A frase sintetizou a preocupação com o uso meramente instrumental da tecnologia e a necessidade de desenvolver cultura inovadora, capaz de unir pessoas, capital e conhecimento em torno de objetivos compartilhados.

Cultura, colaboração e o desafio de convergir

A presidente da Associação Cearense de Inovação (ACI), Samya Angelim, foi uma das vozes mais destacadas da conversa. Para ela, o Ceará “não é mais apenas um potencial, é uma potência em inovação”, mas ainda enfrenta barreiras culturais que retardam a colaboração entre empresas, universidades e governo.

“A essência da inovação é sobre pessoas. Quando temos essa clareza, conseguimos entender que existem vários caminhos possíveis — mas é muito importante com quem você vai trilhar esses caminhos”, afirmou.

Segundo Samya, o principal desafio não está na falta de estrutura, mas na dificuldade de convergência. Ela comparou o ecossistema a um feixe de luz: “Para que a energia seja tão potente a ponto de se transformar em laser, ela precisa ser colimada. Ou seja, tudo precisa convergir em uma direção.”

A ACI, fundada há três anos, nasceu de um movimento espontâneo entre empreendedores e hubs locais que buscavam evitar a sobreposição de ações. Hoje, a entidade articula a “tríplice hélice” da inovação: a união entre universidades, governo e iniciativa privada.

Entre os parceiros, estão Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade do Estado do Ceará (Uece), Universidade de Fortaleza (Unifor) e Instituto Federal do Ceará (IFCE), além de instituições do sistema S, como Sebrae, Senac, Senai e Sesi.

A associação também mapeou 33 iniciativas de inovação fora de Fortaleza, abrangendo polos no Cariri, Sobral e Jaguaribe, em um esforço para interiorizar e descentralizar o ecossistema de inovação cearense.

Fomento, restrição de capital e negócios de impacto

Um dos pontos mais sensíveis do ecossistema de inovação é o fomento financeiro. A escassez de capital para startups e pequenas empresas foi citada como obstáculo ao amadurecimento do setor. A busca por mecanismos de investimento e fundos estruturados foi apontada como prioridade, não apenas para impulsionar negócios, mas também para gerar impacto social.

“Temos todos os elementos envolvidos, mas é preciso alguém para entrar com os recursos”, resumiu André Filipe Dummar.

Samya reconheceu que a ACI ainda vive uma fase de estruturação e amadurecimento, mas destacou o ingresso na Coalizão pelo Impacto, grupo nacional que une empreendedores e investidores comprometidos com o desenvolvimento sustentável.

“Fazer parte dessa coalizão foi um presente, porque trouxe metodologia, conexões e um olhar coletivo. É o tipo de movimento que ajuda a deixar de lado visões fragmentadas e pensar o Ceará como um ecossistema coeso”, disse.

Ela reforça que estruturar mecanismos de investimento e criar pontes com fundos e investidores de impacto estão entre as prioridades da associação.

“Para que a energia se torne laser, tudo precisa convergir em uma direção”, completou, ao defender que o avanço depende de foco e alinhamento entre os agentes do setor.

Formação, retenção e pertencimento

Outro eixo da conversa girou em torno da educação empreendedora e da retenção de talentos locais. Participantes mencionaram a importância de aproveitar a mão de obra de escolas técnicas e fortalecer a cultura de inovação desde a base educacional.

André Filipe Dummar e outros convidados citaram planos de longo prazo — como o Ceará 2050 e o Plano Plurianual (PPA) — como caminhos para estabelecer metas concretas de convergência entre os setores público e privado, com foco em educação, fomento e produtividade.

Samya reforçou esse ponto ao defender o sentimento de pertencimento como ativo econômico:
“Que os nossos talentos entendam que não precisam sair daqui para encontrar oportunidades. Crescer aqui é possível. Inovar aqui é possível. Pertencer aqui é uma força.”

Ela acredita que, nos próximos cinco anos, o Ceará pode se tornar referência nacional e internacional em inovação, impulsionado por infraestrutura estratégica — como o Porto do Pecém e os cabos submarinos de fibra ótica —, que fortalecem a economia do mar e a conectividade global.

“Temos condições, visão e atitude para fazer com que o nosso estado seja relevante — não só no desenvolvimento de empresas, mas também nas decisões estratégicas que impactam o Brasil”, afirmou.

Diagnóstico em movimento

Ao longo da roda, as falas convergiram em torno de um consenso: o Ceará possui todas as peças do tabuleiro — capital humano, hubs, universidades e vocação empreendedora —, mas o desafio é alinhar cada uma delas em direção a um mesmo propósito.

Mais do que listar conquistas, o encontro buscou formular um diagnóstico e um roteiro de ação, centrado em quatro pontos:

  • Consolidar fontes de financiamento;
  • Ampliar a educação empreendedora;
  • Estimular a retenção de talentos locais;
  • Estruturar uma governança conjunta para o ecossistema.


“Circunstancial não é sistêmico”, resumiu André Filipe Dummar, ao destacar que o verdadeiro impacto virá quando o fomento, a formação e a cultura estiverem organizados como política de estado.

Para Samya Angelim, o Ceará já superou a fase do potencial e se consolida como uma potência em inovação, ainda que enfrente barreiras culturais que limitam a colaboração e a convergência entre os diversos atores do ecossistema.

A dirigente explica que a inovação, mais do que tecnologia, é um modo de pensar diferente — e que o avanço depende de articulação entre pessoas e instituições. Sob essa perspectiva, a ACI vem atuando na formação de uma “tríplice hélice”, unindo universidades, empresas e governo.

Com a entrada da ACI na Coalizão pelo Impacto, Samya acredita que o Estado se aproxima de uma nova etapa de maturidade — capaz de gerar valor econômico e social de forma sustentável.

Sua visão de futuro projeta o Ceará como referência nacional e internacional em inovação, com destaque para áreas estratégicas como a economia do mar, a conectividade global e a retenção de talentos locais. “Crescer aqui é possível. Inovar aqui é possível. Pertencer aqui é uma força.”

