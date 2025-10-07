Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Siará Tech Summit destaca Rede Integrada dos Ecossistemas de Inovação

A Rede tem como missão articular, criar soluções inovadoras, estimular o empreendedorismo e fortalecer as capacidades locais, transformando desafios em oportunidades de desenvolvimento.
O Siará Tech Summit 2025, que começa nesta quarta-feira, 8 de outubro, no Centro de Eventos, em Fortaleza, incorpora temas de inovação e tecnologia. Entre os destaques desta edição está a presença da Rede Integrada dos Ecossistemas de Inovação do Ceará, que reúne cerca de 40 instituições de ensino, pesquisa, governo, setor produtivo e sociedade civil.

A Rede tem como missão articular essas forças para criar soluções inovadoras, estimular o empreendedorismo e fortalecer as capacidades locais, transformando desafios em oportunidades de desenvolvimento.

Outro destaque é o Comitê das Redes dos Ecossistemas de Inovação do Ceará, liderado pelo reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Wally Menezes. O Comitê funciona como unidade gestora, assegurando a representatividade das universidades e demais instituições que compõem o colegiado.

Segundo Herbart Melo, articulador da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae/CE e coordenador do Siará Tech Summit 2025, a Rede e o Comitê têm um papel estratégico ao aproximar startups e empresas tradicionais, estimulando negócios e consolidando o Ceará como referência em inovação.

“Hoje, temos cerca de 826 startups catalogadas na plataforma Sebrae. O papel do comitê e do Sebrae é aproximar essas startups das empresas tradicionais, criando conexões que gerem desenvolvimento econômico e competitividade. Nós trabalhamos desde a semente da ideia até a inserção no mercado”, explica.

Resultados expressivos

O ecossistema cearense já apresenta resultados expressivos. O Estado, por exemplo, ocupa o terceiro lugar do país no setor de Games, incluindo não apenas o desenvolvimento de jogos eletrônicos, mas também soluções em gamificação aplicadas em diferentes segmentos de negócios. Além disso, no ranking do Nordeste, o Ceará já figura como segundo maior polo de startups, atrás apenas de Pernambuco.

Herbart Melo ressalta ainda a importância dos programas de aceleração do Sebrae, como o Sebrae Lab, que capacita empreendedores durante quatro meses, preparando-os para o mercado nacional e internacional. “A proposta é incentivar jovens com ideias inovadoras a transformá-las em negócios sólidos. O Sebrae atua fortalecendo todas essas etapas, desde a concepção até a escalada para novos mercados”, destaca.

O ecossistema é composto também por quatro Centros de Inovação em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Quixadá, além de outros polos que ampliam a capilaridade da Rede em todo o Estado.

“Diferente de outros lugares que concentram tudo na capital, o Ceará tem a proposta de espalhar a inovação pelo território, garantindo que diferentes regiões possam se beneficiar das oportunidades geradas”, reforça.

Com essa estrutura, o Siará Tech Summit 2025 será vitrine para mostrar como o Ceará vem construindo um ambiente propício à inovação, estimulando negócios e consolidando sua posição como protagonista no cenário tecnológico brasileiro.

