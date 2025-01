Associação Cearense de Inovação tem nova diretoria

A Associação Cearense de Inovação (ACI) está com uma nova gestão para o biênio 2025/2026, composta por profissionais com longa trajetória no mercado. Quem assume a diretoria de Inovação e Novos Negócios é Rodrigo Batista, head de Ecossistemas de Inovação no NINNA Hub.

O grupo é formado por: Samya Angelim (Diretora Presidente | CUIDA COWORKING); Tecia Carvalho (Diretora Administrativo Financeira | NEPEN); Rodrigo Batista ( Diretor de Inovação e Novos Negócios | NINNA HUB); e Naiderson Ferreira (Diretor de Relacionamento com os Associados | UNIFOR). A diretoria está com foco na governança, organização de dados e oportunidades e divulgação das ações de inovação do Ceará.