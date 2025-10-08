Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega Oferta Amazon Prime: veja 10 produtos com até 50% de desconto

Com cupons e promoções especiais para assinantes Prime, Amazon prepara ofertas até o dia 10 de outubro. Confira os produtos com desconto até 50%
Entre os dias 7 e 10 de outubro, a multinacional Amazon oferece descontos exclusivos para membros Prime na ação intitulada “Mega Oferta Amazon Prime”.

Para participar do evento virtual e aproveitar as ofertas, basta assinar o Prime. É possível fazer um teste grátis de 30 dias aos que fizeram a inscrição pela primeira vez.

A seguir, você confere uma seleção produtos com até 50% de desconto:

Para acessar as promoções, basta entrar no site da Amazon e selecionar a aba “Mega Oferta Prime” no menu principal. Confira as principais ofertas:

Apple iPhone 13 (128 GB) - Luz das estrelas

Preço: de R$ 3.887 por R$ 3.299 (15% de desconto)

Onde comprar: Amazon

Smartphone Motorola Edge 50 5G - 256GB

Preço: de R$ 2.199 por R$ 1.799 (18% de desconto)

Onde comprar: Amazon

Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12L, Mondial

Preço: de R$ 879 por R$ 599 (31% de desconto)

Onde comprar: Amazon

Oikos - Jogo Panelas Antiaderente Ultra Ceramic 5 Peças

Preço: de R$ 639 por R$ 369 (42% de desconto)

Onde comprar: Amazon

Garmin Relógio Vivoactive 5 Marfim 42mm com Monitor Cardíaco de Pulso e GPS

Preço: de R$ 3.299 por R$ 2.549

Onde comprar: Amazon

WAP Aspirador de Pó Automotivo CAR 12V2

Preço: de R$ 129,91 por R$ 89,90 (desconto de 30%)

Onde comprar: Amazon

Colchão Casal Emma Duo Comfort

Preço: de R$ 1.799 por R$ 1289 (desconto de 28%)

Onde comprar: Amazon

Philips Walita Preta Fritadeira Airfryer Essential XL Digital, 6.2L de capacidade

Preço: de R$ 685,77 por R$ 459,90 (desconto de 32%)

Onde comprar: Amazon

Box Trono de Vidro (acompanha pôster e marcadores)

Preço: de R$ 399,90 por R$ 199,95 (desconto de 50%)

Onde comprar: Amazon

Box Corte de Espinhos e Rosas - Acompanha marcadores

Preço: de R$ 269,690 por R$ 134,95 (desconto de 50%)

Onde comprar: Amazon

