Mega Oferta Amazon Prime: veja 10 produtos com até 50% de desconto

Mega Oferta Amazon Prime: veja 10 produtos com até 50% de descontoCom cupons e promoções especiais para assinantes Prime, Amazon prepara ofertas até o dia 10 de outubro. Confira os produtos com desconto até 50%
Entre os dias 7 e 10 de outubro, a multinacional Amazon oferece descontos exclusivos para membros Prime na ação intitulada “Mega Oferta Amazon Prime”.
Para participar do evento virtual e aproveitar as ofertas, basta assinar o Prime. É possível fazer um teste grátis de 30 dias aos que fizeram a inscrição pela primeira vez.
A seguir, você confere uma seleção produtos com até 50% de desconto:
Para acessar as promoções, basta entrar no site da Amazon e selecionar a aba “Mega Oferta Prime” no menu principal. Confira as principais ofertas:
Apple iPhone 13 (128 GB) - Luz das estrelas
Preço: de R$ 3.887 por R$ 3.299 (15% de desconto)
Onde comprar: Amazon
Smartphone Motorola Edge 50 5G - 256GB
Preço: de R$ 2.199 por R$ 1.799 (18% de desconto)
Onde comprar: Amazon
Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12L, Mondial
Preço: de R$ 879 por R$ 599 (31% de desconto)
Onde comprar: Amazon
Oikos - Jogo Panelas Antiaderente Ultra Ceramic 5 Peças
Preço: de R$ 639 por R$ 369 (42% de desconto)
Onde comprar: Amazon
Garmin Relógio Vivoactive 5 Marfim 42mm com Monitor Cardíaco de Pulso e GPS
Preço: de R$ 3.299 por R$ 2.549
Onde comprar: Amazon
WAP Aspirador de Pó Automotivo CAR 12V2
Preço: de R$ 129,91 por R$ 89,90 (desconto de 30%)
Onde comprar: Amazon
Colchão Casal Emma Duo Comfort
Preço: de R$ 1.799 por R$ 1289 (desconto de 28%)
Onde comprar: Amazon
Philips Walita Preta Fritadeira Airfryer Essential XL Digital, 6.2L de capacidade
Preço: de R$ 685,77 por R$ 459,90 (desconto de 32%)
Onde comprar: Amazon
Box Trono de Vidro (acompanha pôster e marcadores)
Preço: de R$ 399,90 por R$ 199,95 (desconto de 50%)
Onde comprar: Amazon
Box Corte de Espinhos e Rosas - Acompanha marcadores
Preço: de R$ 269,690 por R$ 134,95 (desconto de 50%)
Onde comprar: Amazon
