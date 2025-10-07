Jornalistas do O POVO são indicados ao +Admirados da Economia

Samuel Pimentel, Fabiana Melo, Irna Cavalcante, Beatriz Cavalcante, Ana Luiza Serrão e Armando de Oliveira Lima foram indicados ao prêmio + Admirados de Economia / Crédito: montagem economia

Seis jornalistas da editoria de Economia do O POVO foram indicados ao prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. O veículo de comunicação O POVO também concorre na categoria impresso/digital. São eles: a editora-chefe de Economia, Beatriz Cavalcante; a editora-adjunta, Irna Cavalcante; o repórter especial Armando de Oliveira Lima; além dos repórteres Samuel Eli Pimentel, Ana Luiza Serrão e Fabiana Melo.

A votação é aberta a jornalistas e profissionais de comunicação de agências, assessorias e empresas. O resultado final definirá, além dos TOP 50 +Admirados Jornalistas do Ano, os TOP 3 nas categorias: Agência de Notícias, Áudio, Canal de Vídeo, Jornal, Programa de TV, Revista e Site/Portal. Também apontará os TOP 10 +Admirados Jornalistas e os vencedores das categorias temáticas, que serão anunciados na cerimônia de premiação, marcada para 24 de novembro, em São Paulo.

