Fortescue suspende projetos de H2V nos EUA e na Austrália e mantém do Ceará

No Ceará, a Fortescue tem um projeto de R$ 18 bilhões para produção de amônia verde / Crédito: Arquivo Fortescue

A mineradora australiana Fortescue suspendeu dois projetos de hidrogênio verde. Um deles é localizado em Arizona, nos Estados Unidos, e outro em Gladstone, na Austrália. Os dois já estavam na decisão final de investimento (FID). Porém, conforme o relatório publicado pela empresa, a decisão foi tomada após uma análise detalhada.

Isso porque o presidente, Donald Trump, já declarou diversas vezes ser favorável ao uso de combustíveis fósseis. O investimento chegava a casa dos US$ 550 milhões e deveria ser inaugurado no próximo ano. “A falta de certeza e o retrocesso na ambição verde interromperam o desenvolvimento dos mercados emergentes de energia verde, dificultando a continuidade de projetos que antes eram viáveis. Como resultado, não podemos prosseguir com nossos investimentos na forma atual, e exploraremos oportunidades futuras para nosso local no Arizona.” Por outro lado, na Austrália, a planta de 50 MW passou por uma mudança estratégica, o que afastou os testes de desenvolvimento da tecnologia de H2V, e, por isso, não é mais necessária. Nesse sentido, está em andamento uma avaliação para reaproveitar os ativos e o terreno.

O POVO procurou a Fortescue para ter um posicionamento oficial e saber se a decisão afeta os planos da empresa no Brasil. Em nota, afirmou que projeto do Pecém “continua em andamento e permanece como parte do portfólio.” Conheça os projetos que podem ter a decisão final de investimento em 2026 no Ceará A Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV) divulgou uma carteira de projetos com decisão final de investimento (FID) para os próximos anos. Os empreendimentos abrangem desde a produção de hidrogênio e amônia verde até e-combustíveis e e-metanol. Além do impacto ambiental e do avanço tecnológico, os projetos preveem a geração de mais de 40 mil empregos diretos apenas na fase de construção.