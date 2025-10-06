Metanol: Ceará registra queda de até 15% no consumo de destilados

imagem de apoio ilustrativo: Estado registrou primeiros casos suspeitos neste fim de semana / Crédito: FÁBIO LIMA

Em meio ao crescimento das notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, bares e restaurantes do Ceará tiveram queda entre 10% e 15% no consumo de destilados durante o fim de semana (4 e 5 de outubro). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi confirmada pelo presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto. Apesar da variação negativa, o faturamento dos estabelecimentos não foi impactado, se mantendo estável.

"Não sentimos queda no movimento, ele foi praticamente normal nos bares. Ninguém deixou de ir ao bar ou restaurante, o que era um receio nosso. As pessoas ainda não sabem muito bem e de repente não saem de casa, mas não." Quem também está preocupado com os casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas são os donos de barracas de praia. A presidente da associação dos empresários da Praia do Futuro, Fátima Queiroz, diz que o movimento ainda não foi impactado, mas que já se mobilizam para fortalecer uma estratégia informativa. "Nossas barracas criaram uma comunicação com os seus clientes, tranquilizando-os sobre a procedência das bebidas e todos os cuidados necessários com armazenamento e processos. A comunicação está disponível nas redes sociais, cardápios e informativos em seus postais físicos", pontua.