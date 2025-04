Demanda de eletricidade para centros de dados mais que dobrará por causa da IA

'Famintos' por energia, os centros de dados aumentaram sua demanda com o recente desenvolvimento da chamada "IA generativa", que requer capacidades de cálculo colossais para processar a informação acumulada em bases de dados gigantescas.

Em 2024, os centros de dados representaram apenas 1,5% do consumo elétrico mundial (415 TWh), mas o crescimento é exponencial.

"Espera-se que a demanda de eletricidade dos centros de dados no mundo mais que dobre até 2030 para alcançar os 945 terawatts-hora (TWh)", ou seja, pouco menos de 3% do consumo total da eletricidade mundial atualmente, e "pouco mais que o consumo total atual de eletricidade do Japão", segundo o relatório.

Os centros de dados estão espalhados de maneira desigual no mundo e concentrados em algumas regiões dentro dos países, o que representa desafios em termos de fornecimento e dimensionamento da rede elétrica.

Estados Unidos, Europa e China representam atualmente cerca de 85% do consumo dos centros de dados.