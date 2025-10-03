Tarifaço de Trump afeta segmentos da indústria brasileira como madeira, móveis e extrativa

O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a exportadores brasileiros afetou em agosto alguns segmentos da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo André Macedo, gerente da pesquisa, os questionários referentes a julho já tinham mostrado alguns informantes sinalizando influência do tarifaço nas expectativas e na produção futura, mas agora houve registros mais relevantes em atividades mais exportadoras, como madeira, móveis e extrativas. "Isso apareceu no mês de agosto, pontualmente já tinha aparecido no mês de julho. Agora no mês de agosto aparece com mais clareza. Isso ainda é pontual, não é predominante dentro das informações coletadas pela pesquisa, aparece especialmente nos informantes mais voltados para exportação", explicou Macedo.

Segundo ele, em agosto, questionários mostraram informantes apontando o tarifaço como justificativa para uma redução do nível de produção. Na passagem de julho para agosto, a fabricação de produtos de madeira encolheu 8,6%; extrativas caíram 0,3%; móveis tiveram apenas ligeira alta de 0,1%. Alta na produção A produção industrial brasileira subiu 0,8% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo a pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 3, pelo IBGE. Em relação a agosto de 2024, a produção caiu 0,7%.

No acumulado do ano, a indústria subiu 0,9%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 1,6%, ante aumento de 1,9% até julho. O índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou alta de 0,3% em agosto. A produção da indústria de bens de capital caiu 1,4% em agosto ante julho. Na comparação com agosto de 2024, o indicador recuou 5,0%. Já a produção de bens de consumo registrou alta de 0,8% na passagem de julho para agosto. Na comparação com agosto de 2024, houve recuo de 4,9%.

Na categoria de bens de consumo duráveis, a produção subiu 0,6% em agosto ante julho. Em relação a agosto de 2024, houve queda de 4,0%. Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve alta de 0,9% na produção em agosto ante julho. Na comparação com agosto de 2024, a produção caiu 5,1%. Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção subiu 1,0% em agosto ante julho. Em relação a agosto de 2024, houve alta de 2,0%. Destaques de agosto