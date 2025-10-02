Não há data para encontro de Lula com Trump, mas tratativas estão sendo feitas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (2) que ainda não há data para uma conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que as tratativas estão sendo feitas.

"Não tenho informação ainda de data. Mas as tratativas estão sendo feitas", afirmou Haddad em conversa com jornalistas na portaria do ministério. Segundo ele, quem está em contato direto com autoridades norte-americanas são os ministros da Indústria e Comércio, vice-presidente Geraldo Alckmin, e de Relações Exteriores, Mauro Vieira.