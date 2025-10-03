Investimentos públicos do Ceará somam R$ 2,8 bilhões em 2025

Investimentos públicos do Ceará somam R$ 2,8 bilhões em 2025Sefaz destaca equilíbrio fiscal do Estado para alcançar marca de aportes ao longo de 2025, além de bom momento da economia
O Governo do Ceará ampliou os investimentos públicos no último bimestre e chegou ao maior valor aplicado em dois meses no ano. Entre julho e agosto, os cofres públicos bancaram R$ 752,76 milhões em áreas estratégicas, segundo demonstra o Balanço Orçamentário do período.
"O Estado do Ceará tem feito aportes relevantes. Até o quadrimestre foram R$ 2,3 bilhões em investimento, e quando olhamos até o dia de hoje, está chegando próximo a R$ 2,8 bilhões", afirma o secretário estadual Fabrízio Gomes (Fazenda).
Dados já divulgados pelo governo cearense indicam montantes de valores crescentes ao longo do ano, calculados a cada bimestre. Confira os valores arredondados investidos pelo Ceará em 2025:
- Jan/fev: 229,38 milhões
- Mar/abr: 593,74 milhões
- maio/jun: 599,42 milhões
- Jul/ago: 752,76 milhões
"Isso é decorrente dessa política fiscal sustentável e equilibrada que o Ceará tem, tanto que conseguiu a nota Capag A+. Isso nos permite espaço fiscal para amortização", acrescenta o secretário.
Ele comenta sobre uma "amortização orçamentária recente", na qual renegociou uma "uma dívida cara e de curto prazo por uma barata e de longo prazo". O resultado, destacou ao O POVO, foi uma economia de R$ 900 milhões para o Estado.
Equilíbrio
Fabrízio Gomes ainda destaca a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida do Estado, que está medida em 26% atualmente. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, este percentual pode chegar a até 200%.
Os dados publicados pela Sefaz para o bimestre entre julho e agosto indicam uma receita total de R$ 16.096.723.542,21, enquanto a receita corrente chega a R$ 11.544.599.402,21. No ano, os valores são superiores e tem o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) o maior peso (R$ 8,30 bilhões).
Veja as receitas primárias calculadas até o 4º bimestre de 2025 (R$)
- RECEITAS CORRENTES: 26.406.790.290,24
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 11.698.651.925,21
- ICMS: 8.306.895.295,49
- IPVA: 780.823.792,37
- ITCD: 138.248.222,40
- IRRF: 1.665.336.032,00
- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 807.348.582,95
- Contribuições: 430.833.395,14
- Receita Patrimonial: 762.803.783,67
- Aplicações Financeiras: 682.699.824,59
- Outras Receitas Patrimoniais: 80.103.959,08
- Transferências Correntes: 12.103.178.510,56
- Cota-Parte do FPE: 7.861.120.656,97
- Transferências da LC nº 61/1989: 18.227.763,90
- Transferências do FUNDEB: 2.452.805.453,54
- Outras Transferências Correntes: 1.771.024.636,15
- Demais Receitas Correntes: 1.411.322.675,66
- Outras Receitas Financeiras: 181.611.560,07
- Receitas Correntes Restantes: 1.229.711.115,59
- RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES: 25.542.478.905,58
- RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES: 2.201.659.282,32
- RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES: 70.316.279,19
- RECEITAS DE CAPITAL: 5.234.709.475,01
- Operações de Crédito: 5.063.425.503,54
- Amortização de Empréstimos: 36.438.106,62
- Alienação de Bens: 15.912,51
- Outras Alienações de Bens: 15.912,51
- Transferências de Capital: 134.829.952,34
- Convênios: 118.153.823,19
- Outras Transferências de Capital: 16.676.129,15
"As receitas, de impostos e taxas, têm crescido porque a política fiscal e econômica do Estado têm crescido e a gente tem obtido crescimento econômico. Então, quando eu tenho crescimento econômico, reflete na arrecadação", explica o titular da Sefaz.
Já as despesas totais do Ceará chegam a R$ 30.371.702.444,58 e as correntes R$ 22.519.153.845,49, no 4º bimestre de 2025. Montantes também elevados quando se observa o aplicado no ano.
Veja as despesas calculadas até o 4º bimestre de 2025
- DESPESAS:25.830.10.3384,59
- DESPESAS CORRENTES:22.519.15.8845,49
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:13.157.964.80,095
- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA:769.888.940,09
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES:8.591.30.0084.45
- Transferências a Municípios: 0
- Demais Despesas Correntes: 8.591.30.0084.45
- DESPESAS DE CAPITAL:3.310.953.539.10
- INVESTIMENTOS: 2.927.73.9993,11
- INVERSÕES FINANCEIRAS: 127.448.845,53
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA: 1.155.769-700.46
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0
- DESPESAS: 1.874.185.898,73
- SUBTOTAL DAS DESPESAS: 27.704.29.2283,32
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO: 2.667.409.161.26
- Amortização da Dívida Interna: 2.667.409.161.26
- Dívida Mobiliária:0
- Dívida Contratual: 2.667.409.161.26
- Amortização da Dívida Externa: 0
- Divida Mobiliária:0
- Divida Contratual:0
- TOTAL DAS DESPESAS: 30.371.702.444.58
- SUPERÁVIT:3.541.772-82.2,18
- TOTAL COM SUPERÁVIT:a33.913.475.36.676
Uso do dinheiro público para eventos como carnaval e réveillon
