Investimentos públicos do Ceará somam R$ 2,8 bilhões em 2025

Sefaz destaca equilíbrio fiscal do Estado para alcançar marca de aportes ao longo de 2025, além de bom momento da economia
Armando de Oliveira Lima
Armando de Oliveira Lima
O Governo do Ceará ampliou os investimentos públicos no último bimestre e chegou ao maior valor aplicado em dois meses no ano. Entre julho e agosto, os cofres públicos bancaram R$ 752,76 milhões em áreas estratégicas, segundo demonstra o Balanço Orçamentário do período.

"O Estado do Ceará tem feito aportes relevantes. Até o quadrimestre foram R$ 2,3 bilhões em investimento, e quando olhamos até o dia de hoje, está chegando próximo a R$ 2,8 bilhões", afirma o secretário estadual Fabrízio Gomes (Fazenda).

Dados já divulgados pelo governo cearense indicam montantes de valores crescentes ao longo do ano, calculados a cada bimestre. Confira os valores arredondados investidos pelo Ceará em 2025:

  • Jan/fev: 229,38 milhões
  • Mar/abr: 593,74 milhões
  • maio/jun: 599,42 milhões
  • Jul/ago: 752,76 milhões

"Isso é decorrente dessa política fiscal sustentável e equilibrada que o Ceará tem, tanto que conseguiu a nota Capag A+. Isso nos permite espaço fiscal para amortização", acrescenta o secretário.

Ele comenta sobre uma "amortização orçamentária recente", na qual renegociou uma "uma dívida cara e de curto prazo por uma barata e de longo prazo". O resultado, destacou ao O POVO, foi uma economia de R$ 900 milhões para o Estado.

Equilíbrio

Fabrízio Gomes ainda destaca a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida do Estado, que está medida em 26% atualmente. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, este percentual pode chegar a até 200%.

Os dados publicados pela Sefaz para o bimestre entre julho e agosto indicam uma receita total de R$ 16.096.723.542,21, enquanto a receita corrente chega a R$ 11.544.599.402,21. No ano, os valores são superiores e tem o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) o maior peso (R$ 8,30 bilhões).

Veja as receitas primárias calculadas até o 4º bimestre de 2025 (R$)

  • RECEITAS CORRENTES: 26.406.790.290,24
  • Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 11.698.651.925,21
  • ICMS: 8.306.895.295,49
  • IPVA: 780.823.792,37
  • ITCD: 138.248.222,40
  • IRRF: 1.665.336.032,00
  • Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 807.348.582,95
  • Contribuições: 430.833.395,14
  • Receita Patrimonial: 762.803.783,67
  • Aplicações Financeiras: 682.699.824,59
  • Outras Receitas Patrimoniais: 80.103.959,08
  • Transferências Correntes: 12.103.178.510,56
  • Cota-Parte do FPE: 7.861.120.656,97
  • Transferências da LC nº 61/1989: 18.227.763,90
  • Transferências do FUNDEB: 2.452.805.453,54
  • Outras Transferências Correntes: 1.771.024.636,15
  • Demais Receitas Correntes: 1.411.322.675,66
  • Outras Receitas Financeiras: 181.611.560,07
  • Receitas Correntes Restantes: 1.229.711.115,59
  • RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES: 25.542.478.905,58
  • RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES: 2.201.659.282,32
  • RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES: 70.316.279,19
  • RECEITAS DE CAPITAL: 5.234.709.475,01
  • Operações de Crédito: 5.063.425.503,54
  • Amortização de Empréstimos: 36.438.106,62
  • Alienação de Bens: 15.912,51
  • Outras Alienações de Bens: 15.912,51
  • Transferências de Capital: 134.829.952,34
  • Convênios: 118.153.823,19
  • Outras Transferências de Capital: 16.676.129,15

"As receitas, de impostos e taxas, têm crescido porque a política fiscal e econômica do Estado têm crescido e a gente tem obtido crescimento econômico. Então, quando eu tenho crescimento econômico, reflete na arrecadação", explica o titular da Sefaz.

Já as despesas totais do Ceará chegam a R$ 30.371.702.444,58 e as correntes R$ 22.519.153.845,49, no 4º bimestre de 2025. Montantes também elevados quando se observa o aplicado no ano.

Veja as despesas calculadas até o 4º bimestre de 2025

  • DESPESAS:25.830.10.3384,59
  • DESPESAS CORRENTES:22.519.15.8845,49
  • PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:13.157.964.80,095
  • JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA:769.888.940,09
  • OUTRAS DESPESAS CORRENTES:8.591.30.0084.45
  • Transferências a Municípios: 0
  • Demais Despesas Correntes: 8.591.30.0084.45
  • DESPESAS DE CAPITAL:3.310.953.539.10
  • INVESTIMENTOS: 2.927.73.9993,11
  • INVERSÕES FINANCEIRAS: 127.448.845,53
  • AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA: 1.155.769-700.46
  • RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0
  • DESPESAS: 1.874.185.898,73
  • SUBTOTAL DAS DESPESAS: 27.704.29.2283,32
  • AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO: 2.667.409.161.26
  • Amortização da Dívida Interna: 2.667.409.161.26
  • Dívida Mobiliária:0
  • Dívida Contratual: 2.667.409.161.26
  • Amortização da Dívida Externa: 0
  • Divida Mobiliária:0
  • Divida Contratual:0
  • TOTAL DAS DESPESAS: 30.371.702.444.58
  • SUPERÁVIT:3.541.772-82.2,18
  • TOTAL COM SUPERÁVIT:a33.913.475.36.676

Uso do dinheiro público para eventos como carnaval e réveillon

    Sefaz Governo Elmano

