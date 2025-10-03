Investimentos públicos do Ceará somam R$ 2,8 bilhões em 2025

Secretário Fabrízio Gomes Santos destaca bom desempenho do Estado no ano / Crédito: FÁBIO LIMA

O Governo do Ceará ampliou os investimentos públicos no último bimestre e chegou ao maior valor aplicado em dois meses no ano. Entre julho e agosto, os cofres públicos bancaram R$ 752,76 milhões em áreas estratégicas, segundo demonstra o Balanço Orçamentário do período. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "O Estado do Ceará tem feito aportes relevantes. Até o quadrimestre foram R$ 2,3 bilhões em investimento, e quando olhamos até o dia de hoje, está chegando próximo a R$ 2,8 bilhões", afirma o secretário estadual Fabrízio Gomes (Fazenda).

Equilíbrio Fabrízio Gomes ainda destaca a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida do Estado, que está medida em 26% atualmente. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, este percentual pode chegar a até 200%. Os dados publicados pela Sefaz para o bimestre entre julho e agosto indicam uma receita total de R$ 16.096.723.542,21, enquanto a receita corrente chega a R$ 11.544.599.402,21. No ano, os valores são superiores e tem o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) o maior peso (R$ 8,30 bilhões). Veja as receitas primárias calculadas até o 4º bimestre de 2025 (R$) RECEITAS CORRENTES: 26.406.790.290,24



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 11.698.651.925,21



ICMS: 8.306.895.295,49



IPVA: 780.823.792,37



ITCD: 138.248.222,40



IRRF: 1.665.336.032,00



Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 807.348.582,95



Contribuições: 430.833.395,14



Receita Patrimonial: 762.803.783,67



Aplicações Financeiras: 682.699.824,59



Outras Receitas Patrimoniais: 80.103.959,08



Transferências Correntes: 12.103.178.510,56



Cota-Parte do FPE: 7.861.120.656,97



Transferências da LC nº 61/1989: 18.227.763,90



Transferências do FUNDEB: 2.452.805.453,54



Outras Transferências Correntes: 1.771.024.636,15



Demais Receitas Correntes: 1.411.322.675,66



Outras Receitas Financeiras: 181.611.560,07



Receitas Correntes Restantes: 1.229.711.115,59



RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES: 25.542.478.905,58



RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES: 2.201.659.282,32



RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES: 70.316.279,19



RECEITAS DE CAPITAL: 5.234.709.475,01



Operações de Crédito: 5.063.425.503,54



Amortização de Empréstimos: 36.438.106,62



Alienação de Bens: 15.912,51



Outras Alienações de Bens: 15.912,51



Transferências de Capital: 134.829.952,34



Convênios: 118.153.823,19



Outras Transferências de Capital: 16.676.129,15 "As receitas, de impostos e taxas, têm crescido porque a política fiscal e econômica do Estado têm crescido e a gente tem obtido crescimento econômico. Então, quando eu tenho crescimento econômico, reflete na arrecadação", explica o titular da Sefaz.