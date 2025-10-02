Visto EUA: entenda as regras previstas para entrar em vigor

Visto EUA: entenda as novas regras previstas para entrar em vigorEntre as alterações em estudo estão a isenção de entrevista, tarifa adicional de US$ 250 e o novo valor para trabalhadores estrangeiros; entenda cada uma
Algumas novas regras de solicitação de visto podem passar a valer para quem deseja viajar aos Estados Unidos (EUA) a turismo, a negócios ou a trabalho.
Quase todas continuam em estudo e sem data definida para entrar em vigor, com exceção da nova taxa de US$ 100 mil para trabalhadores estrangeiros, determinada por Donald Trump, presidente do país.
Sobre a mudança na entrevista presencial com um funcionário do consulado, a previsão é que passe a ser obrigatória, mesmo para crianças com menos de 14 anos e idosos a partir de 79 anos, antes isentos de entrevista.
Segundo a Embaixada dos Estados Unidos informou ao O POVO, em comunicado, a alteração estava prevista para o dia 2 de setembro.
Contudo, o Departamento de Estado adiou a medida e só a aplicará depois da definição dos detalhes operacionais, sem uma nova data exata.
Vale lembrar que a isenção de entrevista ainda vale para solicitantes de vistos diplomáticos e oficiais, funcionários de organizações internacionais e militares e para quem vai renovar um visto que expirou há menos de 12 meses e tinha pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido.
Nesse último caso, o viajante deve aplicar o pedido no país de nacionalidade ou residência, nunca ter tido um visto para os EUA recusado (a menos que tal recusa tenha sido superada ou renunciada) e não ter inelegibilidade aparente ou potencial.
Visto para os EUA: ainda terá uma cobrança extra de US$ 250?
Além disso, o Congresso dos Estados Unidos aprovou em julho a criação da chamada Taxa de Integridade do Visto, no valor de US$ 250, para a emissão do documento. Ela seria adicional aos custos já praticados atualmente, de US$ 185.
A medida estava prevista para entrar em vigor em 1º de outubro, início do ano fiscal estadunidense. No entanto, conforme a Embaixada dos Estados Unidos, ainda não houve a implementação da lei e, portanto, continua sem estimativa para começar.
Caso seja aprovada, a obtenção do visto deve chegar a US$ 435, equivalente a mais de R$ 2 mil. Em alguns casos, a taxa de integridade de US$ 250 poderá ser reembolsada.
Mas a entrevista só será agendada com o pagamento em dia. Já a taxa de visto de US$ 185 não é reembolsável.
Nova taxa de US$ 100 mil para trabalhadores estrangeiros
Em relação à nova taxa anual de US$ 100 mil anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para pedidos de visto H-1B, o decreto foi assinado desde o fim de setembro.
A Casa Branca emitiu um esclarecimento sobre sua nova política, especificando que será um pagamento único para os novos solicitantes.
“Esta é uma taxa única que se aplica apenas à petição. Aplica-se somente a novos vistos, não a renovações nem a titulares de vistos vigentes”, declarou um funcionário da Casa Branca sob condição de anonimato.
Os vistos H-1B permitem que trabalhadores estrangeiros com qualificações específicas (cientistas, engenheiros e programadores de informática, entre outros) trabalhem nos Estados Unidos.
Essas permissões de trabalho têm duração determinada, inicialmente de três anos, prorrogáveis até seis anos, para estrangeiros patrocinados por um empregador.
Há ainda o programa Gold Card, disponível por US$ 1 milhão para pessoas físicas e US$ 2 milhões para pessoas jurídicas.
“Por muito tempo, tivemos milhões de imigrantes ilegais entrando em nosso país, e nosso sistema de imigração estava falido. Já é hora de o povo americano e os contribuintes americanos se beneficiarem do nosso sistema de imigração legal”, escreveu Trump na Truth Social.
Segundo ele, o projeto Gold Card irá gerar mais de US$ 100 bilhões “muito rapidamente” e o dinheiro será usado para reduzir impostos, financiar projetos de crescimento econômico e pagar a dívida americana.
