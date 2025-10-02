Visto EUA: entenda as regras previstas para entrar em vigor

O visto para não imigrante, citado na lei, engloba, por exemplo: turistas, estudantes, jornalistas, Au pairs, diplomatas e seus familiares, e pessoas que fazem tratamento médico nos EUA e seus familiares / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Algumas novas regras de solicitação de visto podem passar a valer para quem deseja viajar aos Estados Unidos (EUA) a turismo, a negócios ou a trabalho. Quase todas continuam em estudo e sem data definida para entrar em vigor, com exceção da nova taxa de US$ 100 mil para trabalhadores estrangeiros, determinada por Donald Trump, presidente do país.

Vale lembrar que a isenção de entrevista ainda vale para solicitantes de vistos diplomáticos e oficiais, funcionários de organizações internacionais e militares e para quem vai renovar um visto que expirou há menos de 12 meses e tinha pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido. Nesse último caso, o viajante deve aplicar o pedido no país de nacionalidade ou residência, nunca ter tido um visto para os EUA recusado (a menos que tal recusa tenha sido superada ou renunciada) e não ter inelegibilidade aparente ou potencial. Visto para os EUA: ainda terá uma cobrança extra de US$ 250?

Além disso, o Congresso dos Estados Unidos aprovou em julho a criação da chamada Taxa de Integridade do Visto, no valor de US$ 250, para a emissão do documento. Ela seria adicional aos custos já praticados atualmente, de US$ 185.

A medida estava prevista para entrar em vigor em 1º de outubro, início do ano fiscal estadunidense. No entanto, conforme a Embaixada dos Estados Unidos, ainda não houve a implementação da lei e, portanto, continua sem estimativa para começar. Caso seja aprovada, a obtenção do visto deve chegar a US$ 435, equivalente a mais de R$ 2 mil. Em alguns casos, a taxa de integridade de US$ 250 poderá ser reembolsada. Mas a entrevista só será agendada com o pagamento em dia. Já a taxa de visto de US$ 185 não é reembolsável.