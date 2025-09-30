Mutirões do INSS atendem quase 7 mil pessoas no NE em setembro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mutirões do INSS atendem quase 7 mil pessoas no Nordeste em setembro

Ceará concentrou quase 50% do total, enquanto Fortaleza realizou em média 800 atendimentos por semana
Atualizado às
Autor
Adriano Queiroz
Tipo Notícia

Os mutirões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizados ao longo dos fins de semana de setembro atenderam quase 7 mil pessoas na região Nordeste, sendo quase 50% desse total no Ceará. Somente, a capital Fortaleza realizou em média 800 atendimentos por fim de semana.

Esses números correspondem, segundo o INSS, às avaliações sociais antecipadas para quem fez requerimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) ou do Benefício por Incapacidade Temporária (antigo auxílio-doença).

Ao todo, mais de 40 unidades do INSS, situadas nos nove estados da região, participaram desses mutirões, que em alguns casos reduziram a espera dos beneficiários em até 7 meses.

Além das avaliações sociais, o Ministério da Previdência Social também antecipou a realização das perícias médicas para ambos os públicos, tendo sido realizadas 4.918 perícias no Nordeste, no último fim de semana, tendo sido a região com o maior número de perícias realizadas no período.

Conforme o INSS, quem quiser antecipar o atendimento de avaliações sociais ou perícias médicas pode verificar a disponibilidade de vagas entrando em contato por telefone com a Central 135 ou acessando o aplicativo Meu INSS, que também pode ser acessado no computador.

    Tags

    inss governo lula

