Mutirões do INSS atendem quase 7 mil pessoas no NE em setembro

Mutirões do INSS atendem quase 7 mil pessoas no Nordeste em setembroCeará concentrou quase 50% do total, enquanto Fortaleza realizou em média 800 atendimentos por semana
Os mutirões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizados ao longo dos fins de semana de setembro atenderam quase 7 mil pessoas na região Nordeste, sendo quase 50% desse total no Ceará. Somente, a capital Fortaleza realizou em média 800 atendimentos por fim de semana.
Esses números correspondem, segundo o INSS, às avaliações sociais antecipadas para quem fez requerimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) ou do Benefício por Incapacidade Temporária (antigo auxílio-doença).
Ao todo, mais de 40 unidades do INSS, situadas nos nove estados da região, participaram desses mutirões, que em alguns casos reduziram a espera dos beneficiários em até 7 meses.
Além das avaliações sociais, o Ministério da Previdência Social também antecipou a realização das perícias médicas para ambos os públicos, tendo sido realizadas 4.918 perícias no Nordeste, no último fim de semana, tendo sido a região com o maior número de perícias realizadas no período.
Conforme o INSS, quem quiser antecipar o atendimento de avaliações sociais ou perícias médicas pode verificar a disponibilidade de vagas entrando em contato por telefone com a Central 135 ou acessando o aplicativo Meu INSS, que também pode ser acessado no computador.