Cai tarifa adicional para cobrança de emissão de vistos para os EUA; medida é temporária

A U.S. Travel Association, entidade que representa o setor de turismo nos Estados Unidos anunciou a suspensão temporária da cobrança adicional de US$ 250 dólares (cerca de R$ 1.323) para a emisão de vistos para os Estados Unidos .

A taxa entraria em vigor no próximo dia 1º de outubro, coincidindo com o início do novo ano fiscal estadunidense. A suspensão temporária depende agora de negociações com o Congresso dos EUA para se tornar definitiva.

Se a tarifa adicional entrasse em vigor, o custo total do visto para estrangeiros (incluindo brasileiros) subiria para cerca de US$ 459 (ou cerca de R$ 2.429). Atualmente o custo do visto norte-americano é de US$ 185, ou algo em torno de R$ 979.

Com a decisão também se torna desnecessário o pagamento de US$ 24 (R$ 126,96) para o preenchimento do formulário I-95, de registro de entrada de estrangeiro naquele país.



