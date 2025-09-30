País tem recorde de 67,536 milhões de ocupados contribuindo para Previdência, mostra IBGE

O Brasil alcançou um recorde de 67,536 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de previdência no trimestre encerrado em agosto, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proporção de contribuintes entre os ocupados foi de 65,9% no trimestre até agosto, ante 65,7% no trimestre até maio.