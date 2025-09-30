Alckmin agradece a diretores da CNI empenho do setor privado para resolver tarifaço

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou nesta terça-feira, 30, da reunião de diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Aos presidentes de federações das indústrias de todos os estados, Alckmin agradeceu a atuação do setor privado brasileiro e americano nas negociações em torno do tarifaço aplicado pelo governo Donald Trump. Ele disse que a participação do setor privado tem sido muito importante para as negociações que buscam reverter o tarifaço aplicado pelos EUA sobre as exportações brasileiras.

"Foi muito importante a ida da CNI e da delegação de empresários aos Estados Unidos", disse o ministro. A missão empresarial a Washington ocorreu no início de setembro e reuniu cerca de 130 empresários de diversos setores, que tiveram reuniões com autoridades do governo e do parlamento norte-americano. O embaixador Roberto Azevêdo, consultor da CNI, fez uma sustentação oral perante o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) com base na Seção 301 da Lei de Comércio. Essa investigação ajudou a embasar a taxa de 50% aplicada pelo governo americano sobre produtos brasileiros. "A Amcham e a US Chambers também têm ajudado, então essa parceria é muito importante para nos ajudar a resolver essa questão. Agradeci ao presidente Alban o empenho do setor privado brasileiro e americano para esclarecer ao governo dos Estados Unidos que não tem justificativa este tarifaço", prosseguiu Alckmin.