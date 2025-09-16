Tarifaço EUA: Exportadores castanha e frutas do Ceará miram China

Rotas diretas entre Ceará e China ajudam na formação dos novos negócios / Crédito: FCO FONTENELE

O prejuízo contabilizado nos primeiros 30 dias de tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump (Estados Unidos) a produtos brasileiros e que impactou diretamente inúmeros itens fabricados no Ceará fez os empresários dos setores de castanhas e frutas se voltarem para a China em busca de novos negócios. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Amanda D'Ávila, coordenadora da Câmara Chinesa de Comércio do Brasil (CCCB), afirmou que representantes destes setores buscaram a instituição para avaliar oportunidades que atenuem os efeitos da taxação de 50% estabelecida pelo governo americano.

Nestes casos, ela contou que tratativas foram iniciadas, destacando o potencial exportador das castanhas e observando a questão logística das frutas, que a distância entre Brasil e China impede o envio de itens frescos e que um formato processado seria mais estratégico. Mas nada ainda foi fechado. “Estamos vendo (o Ceará) mais por essas questões que estão acontecendo aí nas relações comerciais, esse caudilho político, e vemos muito potencial de novos negócios com a China”, afirmou ao O POVO, referindo-se aos prejuízos causados pelas justificativas políticas de Trump. LEIA TAMBÉM | Exportação de calçados do Ceará para os EUA despenca 49,20% em agosto O Ceará é o estado cuja balança comercial tem o maior percentual de exportação - cerca de 50% - destinado aos Estados Unidos.

Com o tarifaço, cadeias produtivas inteiras foram afetadas e a busca por novos parceiros comerciais é essencial, uma vez que a ajuda prometida pelo governo é temporária. Mais um setor que já tem negócios com os chineses e buscou Amanda foi o de rochas ornamentais, segundo ela. Fora da taxação e com parcerias estabelecidas com os mercados americanos, europeus e chinês, o segmento visa a ampliação da exportação. Amanda ainda considerou que a manutenção de rotas marítimas entre Ceará e China, como a estabelecida este ano no Pecém, facilita a criação de novos negócios pela logística já estabelecida.