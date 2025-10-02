Quinto dia útil: veja quando cai o salário em outubro de 2025

O 5º dia útil de outubro de 2025 não coincidirá com o 5º dia do mês; confira a data correta para receber o salário / Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O quinto dia útil é a data-limite estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para as empresas realizarem o pagamento dos salários de seus funcionários. Segundo o artigo 459, parágrafo 1º, os empregadores devem quitar os vencimentos até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Quando cai o quinto dia útil de outubro de 2025? Em outubro de 2025, o quinto dia útil cai na segunda-feira, 6 de outubro. Esse é o prazo máximo para que salários e benefícios sejam depositados pelas empresas. A contagem dos dias úteis no mês segue a seguinte ordem: 1º de outubro (quarta-feira) - 1º dia útil

6 de outubro (segunda-feira) - 5º dia útil Como organizar o pagamento dos salários

Manter a folha de pagamento em dia é essencial para evitar problemas legais e garantir a satisfação dos colaboradores.

Para tornar o processo mais eficiente, recomenda-se centralizar as informações em um só sistema, reunindo dados sobre salários, descontos, benefícios e carga horária. Outra medida prática é definir prazos internos para fechamento, conferência e aprovação da folha. Isso ajuda a evitar atrasos e falhas que podem comprometer o cumprimento da obrigação trabalhista.