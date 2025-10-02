Quinto dia útil: veja quando cai o salário em outubro de 2025

Quando cai o salário? Saiba qual o 5º dia útil de outubro de 2025Grande parte dos pagamentos de salário no Brasil é efetuada no 5º dia útil; confira quando será a data no mês de outubro de 2025
O quinto dia útil é a data-limite estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para as empresas realizarem o pagamento dos salários de seus funcionários.
Segundo o artigo 459, parágrafo 1º, os empregadores devem quitar os vencimentos até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.
Quando cai o quinto dia útil de outubro de 2025?
Em outubro de 2025, o quinto dia útil cai na segunda-feira, 6 de outubro. Esse é o prazo máximo para que salários e benefícios sejam depositados pelas empresas.
A contagem dos dias úteis no mês segue a seguinte ordem:
- 1º de outubro (quarta-feira) - 1º dia útil
- 2 de outubro (quinta-feira) - 2º dia útil
- 3 de outubro (sexta-feira) - 3º dia útil
- 4 de outubro (sábado) - 4º dia útil
- 6 de outubro (segunda-feira) - 5º dia útil
Como organizar o pagamento dos salários
Manter a folha de pagamento em dia é essencial para evitar problemas legais e garantir a satisfação dos colaboradores.
Para tornar o processo mais eficiente, recomenda-se centralizar as informações em um só sistema, reunindo dados sobre salários, descontos, benefícios e carga horária.
Outra medida prática é definir prazos internos para fechamento, conferência e aprovação da folha. Isso ajuda a evitar atrasos e falhas que podem comprometer o cumprimento da obrigação trabalhista.
Calendário do quinto dia útil em 2025
Ao contrário do que muitos pensam, a data não corresponde necessariamente ao dia 5 de cada mês. Isso porque a contagem considera os dias úteis de segunda a sábado, excluindo os domingos e feriados.
Quando o quinto dia útil cai em um sábado, algumas empresas optam por antecipar o pagamento para a sexta-feira.
Confira algumas datas já calculadas para o resto do ano de 2025, considerando o calendário:
- 6 de outubro – segunda-feira
- 6 de novembro – quinta-feira
- 5 de dezembro – sexta-feira
Como os trabalhadores podem se preparar
O quinto dia útil costuma movimentar agências bancárias e aplicativos de pagamento. Para evitar transtornos, especialistas recomendam planejar os gastos com antecedência, organizar o orçamento e não deixar o pagamento de contas para a última hora.
Antecipar transferências e boletos também é uma estratégia eficiente para fugir de filas, instabilidades digitais e possíveis atrasos. Dessa forma, o trabalhador consegue administrar melhor o salário logo após o recebimento.