INSS 2025 em outubro: veja datas de pagamento das aposentadorias

Começa nesta quarta-feira, 1º de outubro, o pagamento das aposentadorias para quem ganha acima e um salário-mínimo / Crédito: Divulgação / INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento dos benefícios do mês de setembro. Será realizado de forma escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos começaram no dia 24 de setembro e seguem até 7 de outubro. Beneficiários com NIS final 1 a 5 já receberam; os demais (finais 6 a 0) terão os valores liberados nas primeiras semanas de outubro.

Já os segurados que recebem acima de um salário mínimo começam a receber a partir do dia 1º de outubro, também de forma escalonada, até o dia 7. Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “Extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135. Leia mais Pé-de-Meia 2025: veja calendário de setembro e outubro, pagamento e mais

JBS fecha parceria com governo federal para contratar beneficiários do Bolsa Família INSS 2025: veja calendário de outubro Calendário para quem ganha até 1 salário-mínimo: NIS de final 6 : 1º/10

: 1º/10 NIS de final 7 : 02/10

: 02/10 NIS de final 8 : 03/10

: 03/10 NIS de final 9 : 06/10

: 06/10 NIS de final 0: 07/10

Calendário para quem ganha acima de 1 salário-mínimo: NIS de final 1 e 6 : 1º/10

: 1º/10 NIS de final 2 e 7 : 02/10

: 02/10 NIS de final 3 e 8 : 03/10

: 03/10 NIS de final 4 e 9 : 06/10

: 06/10 NIS de final 5 e 0: 07/10 Calendário do INSS 2025: quando a parcela de outubro será feita? Seguindo o calendário tradicional, os beneficiários que recebem até um salário-mínimo e com o dígito final de 1 a 5, vão receber os pagamentos de outubro nos últimos 5 dias úteis do mês, a partir do dia 27 de outubro.