INSS 2025 em outubro: veja datas de pagamento das aposentadorias

INSS 2025 em outubro: veja datas de pagamento das aposentadoriasConfira tudo sobre o décimo mês do pagamento da aposentadoria pelo INSS em 2025. As datas consideram o último digito do cartão de benefício
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento dos benefícios do mês de setembro. Será realizado de forma escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).
Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos começaram no dia 24 de setembro e seguem até 7 de outubro. Beneficiários com NIS final 1 a 5 já receberam; os demais (finais 6 a 0) terão os valores liberados nas primeiras semanas de outubro.
Já os segurados que recebem acima de um salário mínimo começam a receber a partir do dia 1º de outubro, também de forma escalonada, até o dia 7.
Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “Extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135.
INSS 2025: veja calendário de outubro
Calendário para quem ganha até 1 salário-mínimo:
- NIS de final 6: 1º/10
- NIS de final 7: 02/10
- NIS de final 8: 03/10
- NIS de final 9: 06/10
- NIS de final 0: 07/10
Calendário para quem ganha acima de 1 salário-mínimo:
- NIS de final 1 e 6: 1º/10
- NIS de final 2 e 7: 02/10
- NIS de final 3 e 8: 03/10
- NIS de final 4 e 9: 06/10
- NIS de final 5 e 0: 07/10
Calendário do INSS 2025: quando a parcela de outubro será feita?
Seguindo o calendário tradicional, os beneficiários que recebem até um salário-mínimo e com o dígito final de 1 a 5, vão receber os pagamentos de outubro nos últimos 5 dias úteis do mês, a partir do dia 27 de outubro.
Já os segurados de dígito final de 6 ao 9 e os com final 0, recebem os pagamentos junto aos que recebem benefícios acima do salário mínimo, nos primeiros 5 dias úteis do mês seguinte, a partir do dia 3 de novembro.
O último dia de pagamento da décima parcela da aposentadoria será feito em dia 7 de novembro.
Calendário do INSS 2025: quem pode receber?
Para receber o benefício mensal do INSS, é necessário que o beneficiado tenha a idade e tempo de contribuição mínimos exigidos pela legislação.
As regras da aposentadoria variam conforme a data em que o segurado começou a contribuir para o INSS.
Em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar mais informações pelo Disque 135.