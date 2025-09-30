Bolsa Família 2025 em outubro: veja calendário de pagamentos

Veja calendário completo de pagamentos do Bolsa Família 2025 em outubroPagamento da parcela será iniciado a partir do dia 20 de outubro pela Caixa Econômica Federal; confira tudo sobre o décimo mês do Bolsa Família 2025
Beneficiários do Bolsa Família poderão receber a parcela de outubro a partir do dia 20, na quarta semana do mês. O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).
Seguindo o calendário tradicional, os beneficiários com NIS de número 1 serão os primeiros a receber. Os depósitos para quem tem o NIS de final 2 até o 0 serão feitos nos dias seguintes.
O benefício mensal tem o cronograma de cair nos últimos 10 dias úteis, exceto em dezembro, mês em que o pagamento é adiantado para anteceder o Natal, encerrando no dia 10.
Em outubro, o pagamento do benefício vai até o dia 31.
Bolsa Família 2025: veja calendário de outubro
- NIS de final 1: 20/10
- NIS de final 2: 21/10
- NIS de final 3: 22/10
- NIS de final 4: 23/10
- NIS de final 5: 24/10
- NIS de final 6: 27/10
- NIS de final 7: 28/10
- NIS de final 8: 29/10
- NIS de final 9: 30/10
- NIS de final 0: 31/10
Calendário do Bolsa Família 2025: qual é o valor e quem pode receber?
Para receber o benefício mensal, é necessário que a renda familiar seja de até R$ 218 mensais por pessoa.
Além disso, deve ser feito o registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com informações atualizadas e confirmadas da família cadastrada.
O valor mínimo recebido por família beneficiário é de R$ 600 com possíveis adicionais:
- Benefício Variável Familiar Nutriz: mães de bebês de até 6 meses de idade recebem seis parcelas de R$ 50
- Benefício Variável Familiar: acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos
- Benefício Primeira Infância: acréscimo de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos
Em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar a Ouvidoria pelo Disque Social 121.