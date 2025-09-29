No Caged, agropecuária perde 2.665 empregos em agosto, influenciada pelo fim da safra de café

A agropecuária registrou saldo negativo de 2.665 empregos em agosto, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a queda foi motivada principalmente pelo final da safra no cultivo de café, em especial em Minas Gerais. Os demais quatro grandes setores acompanhados pelo governo federal tiveram criação líquida positiva.

O resultado geral ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, positiva em 182 mil. O maior gerador de postos de trabalho no mês passado foi o setor de serviços, com um saldo de 81.002 postos formais de trabalho. O comércio registrou o segundo maior saldo, com 32.612 postos. Na indústria, o saldo de emprego formal foi de 19.098 postos. A construção civil também registrou saldo positivo, com 17.328. Unidades da Federação