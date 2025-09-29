Saldo líquido de agosto é positivo em 147.358 vagas de trabalho, mostra Caged

O mercado de trabalho brasileiro criou 147.358 novos empregos formais em agosto, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em julho, o saldo havia sido positivo em 134.251 vagas, já incorporando os ajustes na série. É o pior resultado para o mês de agosto desde 2020, início do Novo Caged.

O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um saldo positivo de 182 mil novas vagas. As expectativas para esta leitura variavam de 110 mil a 215.151 vagas.