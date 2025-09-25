Caged de agosto vem crescendo de novo, mas em ritmo abaixo do anterior, diz Marinho

"Esse ano acho que está dado, vamos talvez ter um saldo da ordem de 1,5 milhão de empregos formais no Brasil. Porque em dezembro - muita gente não entende - o Caged deve ser negativo e não positivo", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse, nesta quinta-feira, 25, que saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de agosto deve crescer em ritmo mais lento que nos meses anteriores. Para o ano, Marinho repetiu que o Brasil deve ter um resultado positivo na casa de 1,5 milhão de novas vagas.

O mercado de trabalho brasileiro criou 129.775 novos empregos formais em julho, segundo dados do Caged. Em junho, o saldo havia sido positivo em 162.388 vagas, já incorporando os ajustes na série. É o menor resultado para o mês de julho desde 2020.

O resultado do Caged de agosto será divulgado pela Pasta na próxima segunda-feira, 29. Segundo Marinho, os empregos no Brasil estão crescendo em um ritmo menor por conta da taxa Selic estar em 15%. Ele repetiu que é necessário que o Banco Central inicie um ciclo de cortes de juros.

"É evidente que o final do ano sempre tem as compras natalinas, mas esse ambiente dos juros altos é um impeditivo para a gente olhar um trimestre mais vigoroso", declarou, afirmando que o trimestre deve ser positivo e que o "PIB está garantido".

Marinho já havia dito à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a taxa de juros no Brasil deve levar a geração de empregos em 2025 a ficar abaixo do registrado em 2024, quando o saldo de empregos formais ficou em 1,7 milhão.