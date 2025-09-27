Começam obras do porto seco de Quixeramobim

Empreendimento vai gerar 2.500 empregos na fase de obras e deve gerar outros 10 mil empregos quando estiver em funcionamento pleno

Somente a parte principal terá 362 hectares de área, chegando a 1.300 hectares quando estiver em pleno funcionamento. A expectativa é a de que essa primeira fase seja concluída até abril de 2026, quando também se espera a chegada da Ferrovia Transnordestina.

As obras do porto seco de Quixeramobim (a 212 km de Fortaleza), a cargo da Value Global Group, começaram neste fim de semana com o início dos trabalhos de supressão vegetal em preparação para a terraplanagem do terreno onde ficará instalado o empreendimento.

Somente na etapa de obras, devem ser gerados entre 2 mil e 2,5 mil empregos. Já na fase de operação são previstos 1.300 empregos pela Value e até 10 mil quando considerados outros impactos do empreendimento no município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, destaca ainda que

“a finalização de toda a primeira fase, que abrange inclusive a área alfandegada, está prevista para 2027. É, porque, de acordo com o projeto, um lado todo será voltado para a parte aduaneira — no sentido de estocar combustível, grãos, minérios. E do outro lado será um condomínio industrial”.

“O total de investimento vai chegar a 1 bilhão, conforme o Ricardo Azevedo, CEO da Value, já anunciou. Até mesmo porque a área passou de 362 hectares e vai fechar em 1.300 hectares. Então, o investimento inicial, que era de R$ 600 milhões, passou para 1 bilhão por conta do aumento da área”, relembrou Afrânio.