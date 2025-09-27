Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Começam obras do porto seco de Quixeramobim

Empreendimento vai gerar 2.500 empregos na fase de obras e deve gerar outros 10 mil empregos quando estiver em funcionamento pleno
As obras do porto seco de Quixeramobim (a 212 km de Fortaleza), a cargo da Value Global Group, começaram neste fim de semana com o início dos trabalhos de supressão vegetal em preparação para a terraplanagem do terreno onde ficará instalado o empreendimento.

Somente a parte principal terá 362 hectares de área, chegando a 1.300 hectares quando estiver em pleno funcionamento. A expectativa é a de que essa primeira fase seja concluída até abril de 2026, quando também se espera a chegada da Ferrovia Transnordestina.

Somente na etapa de obras, devem ser gerados entre 2 mil e 2,5 mil empregos. Já na fase de operação são previstos 1.300 empregos pela Value e até 10 mil quando considerados outros impactos do empreendimento no município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, destaca ainda que
“a finalização de toda a primeira fase, que abrange inclusive a área alfandegada, está prevista para 2027. É, porque, de acordo com o projeto, um lado todo será voltado para a parte aduaneira — no sentido de estocar combustível, grãos, minérios. E do outro lado será um condomínio industrial”.

“O total de investimento vai chegar a 1 bilhão, conforme o Ricardo Azevedo, CEO da Value, já anunciou. Até mesmo porque a área passou de 362 hectares e vai fechar em 1.300 hectares. Então, o investimento inicial, que era de R$ 600 milhões, passou para 1 bilhão por conta do aumento da área”, relembrou Afrânio.

“A parte de licença ambiental demorou um pouco mais, mas tudo já foi vencido e a obra começou de fato”, comemorou o secretário.

