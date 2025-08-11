Porto seco de Quixeramobim seleciona empresas para transporte de produtos

Porto seco de Quixeramobim seleciona empresas para transporte de produtosConforme o CEO da companhia, Ricardo Azevedo, nesta primeira fase serão escolhidas até cinco, com previsão de início dos trabalhos ainda em 2025
A Value Port Terminais Multimodais Ltda está selecionando empresas de transporte rodoviário para granel sólido, carga fracionada e contêineres no Porto Seco Senador José Dias de Macedo, de Quixeramobim (a 212 km de Fortaleza).
Conforme o CEO da companhia, Ricardo Azevedo, nesta primeira fase serão escolhidas até cinco, com previsão de início dos trabalhos ainda em 2025.
Para mais informações sobre a seleção ou para se cadastrar, é necessário entrar em contato através dos e-mails [email protected] e [email protected].
O projeto, na passagem da ferrovia Transnordestina, teve as suas obras autorizadas ainda no fim de junho e o investimento total chega a R$ 1 bilhão. Agora, será integrado também a plantas industriais.
Entenda o projeto
Ao O POVO, o CEO da Value Global, Ricardo Azevedo, em julho, adiantou que haverá uma ampliação para integrar o poder da infraestrutura e logística no espaço.
Somente nas obras de construção do porto seco, a empresa projeta mais de 2,5 mil trabalhadores no auge da obra. Também deve investir algo em torno de R$ 350 milhões na primeira fase de obras, com previsão de entrega e início de operação para agosto de 2026.
A expectativa de Ricardo é que a partir da entrega da obra o processo de alfandegamento não demore e o porto seco atue em sua plenitude com a inauguração da Transnordestina, previsto para 2027.
Ainda antes do início das obras, já foi adiantada a assinatura de contratos com parceiros interessados em operar no porto seco, como empresas de grãos, combustíveis, mineração e processamento, entre outras. Agora, com a ampliação para inclusão de indústrias, novos players aparecem interessados.
Importante ressaltar que o projeto tem como meta otimizar o transporte de cargas, com estimativas de redução de custos entre US$ 20 e US$ 30 por tonelada.
A estrutura contará com uma derivação do trilho principal da ferrovia com 2.400 metros lineares que permitirá o "estacionamento" do trem e servirá como área de carregar e descarregar, sob o custo de R$ 235 milhões bancados pela Value.