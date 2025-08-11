Porto seco de Quixeramobim seleciona empresas para transporte de produtos

O projeto, na passagem da ferrovia Transnordestina, teve as suas obras autorizadas ainda no fim de junho e o investimento total chega a R$ 1 bilhão / Crédito: FCO FONTENELE

A Value Port Terminais Multimodais Ltda está selecionando empresas de transporte rodoviário para granel sólido, carga fracionada e contêineres no Porto Seco Senador José Dias de Macedo, de Quixeramobim (a 212 km de Fortaleza). Conforme o CEO da companhia, Ricardo Azevedo, nesta primeira fase serão escolhidas até cinco, com previsão de início dos trabalhos ainda em 2025.

