Governo de SP adia leilão das Travessias Hídricas para 13 de novembro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O governo do Estado de São Paulo adiou de 13 de outubro para 13 de novembro o leilão para concessão patrocinada do Sistema de Travessias Hídricas. A previsão é de cerca de R$ 2,5 bilhões em investimentos. Estruturado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), o projeto é no modelo de Parceria Público-Privada (PPP).

Uma nova edição do edital foi publicada no Diário Oficial da segunda-feira, 22, com ajustes que ampliam a atratividade do projeto e maior competitividade, segundo o governo paulista. "A decisão de republicar o edital e remanejar a data do leilão atendeu a pedidos dos investidores, que solicitaram mais prazo para aprofundar estudos diante da complexidade e do ineditismo do projeto", complementa.

Com prazo de concessão de 20 anos, a PPP das Travessias Hídricas prevê a substituição da frota atual por 45 novas embarcações, das quais 41 com motorização elétrica, além da construção e padronização de terminais com infraestrutura moderna, climatização, banheiros acessíveis e áreas de alimentação e informação.

As linhas modernizadas serão as de Sebastião-Ilhabela; Santos-Vicente de Carvalho; Santos-Guarujá; Bertioga-Guarujá; Cananéia-Continente; Cananéia-Ilha Comprida; Cananéia-Ariri; Iguape-Juréia; Bororé-Grajaú; Taquacetuba-Bororé; João Basso-Taquacetuba; Porto Paraitinga; Porto Varginha; e Porto Natividade da Serra.

O sistema atende hoje aproximadamente 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano. Com as novas embarcações, maiores e mais modernas, será possível reduzir filas, projeta o governo do Estado. O contrato também assegura a manutenção da base tarifária atual e das gratuidades já praticadas.

