Aneel corrige: maior lote do leilão de sistemas isolados é retirado, após pedido do MME

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta terça-feira que o diretor Fernando Mosna avaliou que a retirada do lote 2 do leilão de sistemas isolados foi feita sem qualquer "consideração" do órgão regulador, e não "condição", como foi noticiado mais cedo.

A Aneel anunciou mais cedo a retirada do lote mais expressivo do leilão que será realizado na próxima sexta-feira, 26. A decisão foi tomada após pedido do Ministério de Minas e Energia (MME).